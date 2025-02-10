В госпитале города Симферополь умер активист организации «Боевое братство» из Челябинской области Геннадий Бакун. О гибели товарища сообщили члены группы.
«При исполнении волонтерского долга в очередной гуманитарной миссии, погиб член нашей группы „Боевое братство. Коркино-Еткуль 174“ Геннадий Бакун „Химик“. Он скончался в госпитале», — написала член группы Ольга Линд на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Геннадий умер от обширных ожогов.
В составе волонтерской группы он вез очередной гуманитарный конвой в зону проведения СВО. Машина отправилась из Челябинской области 28 января. Провожал волонтеров в поездку лично глава Коркинского округа Александр Орел.
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