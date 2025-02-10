10 февраля 2025

Челябинский активист, который вез гуманитарный груз в зону СВО, погиб от ранения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дата похорон погибшего пока неизвестна
Дата похорон погибшего пока неизвестна Фото:
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В госпитале города Симферополь умер активист организации «Боевое братство» из Челябинской области Геннадий Бакун. О гибели товарища сообщили члены группы.

«При исполнении волонтерского долга в очередной гуманитарной миссии, погиб член нашей группы „Боевое братство. Коркино-Еткуль 174“ Геннадий Бакун „Химик“. Он скончался в госпитале», — написала член группы Ольга Линд на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Геннадий умер от обширных ожогов.

В составе волонтерской группы он вез очередной гуманитарный конвой в зону проведения СВО. Машина отправилась из Челябинской области 28 января. Провожал волонтеров в поездку лично глава Коркинского округа Александр Орел.

Геннадий был настоящим товарищем, который внес огромный вклад в развитие гуманитарной помощи, говорят друзья погибшего
Геннадий был настоящим товарищем, который внес огромный вклад в развитие гуманитарной помощи, говорят друзья погибшего
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В госпитале города Симферополь умер активист организации «Боевое братство» из Челябинской области Геннадий Бакун. О гибели товарища сообщили члены группы. «При исполнении волонтерского долга в очередной гуманитарной миссии, погиб член нашей группы „Боевое братство. Коркино-Еткуль 174“ Геннадий Бакун „Химик“. Он скончался в госпитале», — написала член группы Ольга Линд на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Геннадий умер от обширных ожогов. В составе волонтерской группы он вез очередной гуманитарный конвой в зону проведения СВО. Машина отправилась из Челябинской области 28 января. Провожал волонтеров в поездку лично глава Коркинского округа Александр Орел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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