Какие праздники отмечают 12 февраля и что нельзя делать в этот день

Верующие отмечают Собор трех святителей или Трехсвятие 12 февраля 2025 года
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Православные отмечают Трехсвятие или Собор трех святителей 12 февраля 2025 года
Православные отмечают Трехсвятие или Собор трех святителей 12 февраля 2025 года Фото:

12 февраля — день, не сильно богатый на праздники. Однако несколько важных дат на этот день все же выпадают. Какие праздники отмечают в России и мире 12 февраля 2025 года и что ни в коем случае нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.

Гражданские праздники 12 февраля в России

День полиции общественной безопасности

Этот праздник связан с изданием Указа о милиции общественной безопасности (МОБ) в 1993 году. После реформы МВД в 2011 году МОБ стало подразделением полиции по охране общественного порядка. Их основная задача — предотвращение преступлений и защита граждан.

Международные праздники 12 февраля

  • Международный день науки и гуманизма (День Дарвина): основан в честь дня рождения Чарльза Дарвина, подчеркивает важность науки, эволюционной теории и гуманистических ценностей.
  • День Красной Руки: посвящен борьбе против использования детей-солдат, символизирует протест и привлечение внимания к этой проблеме.
  • Всемирный день брачных агентств: акцентирует роль брачных агентств в помощи людям найти партнера, подчеркивая значение любви и семьи.
  • Праздник фонарей в Китае: Завершает празднование китайского Нового года, проходит на 15-й день первого лунного месяца, сопровождается зажжением фонарей и традиционными гуляниями.
  • Карнавал в Ницце: Один из крупнейших карнавалов мира, проходит в феврале, известен красочными парадами, цветочными шествиями и яркими костюмами.
  • День репродуктивного здоровья: Отмечается 12 февраля, учрежден агентством здравоохранения Канады, направлен на повышение осведомленности о сексуальном и репродуктивном здоровье, особенно среди молодежи.
По народному поверью, 12 февраля нельзя прясть, поэтому праздник называют еще «днем трех святителей-непрядильщиков
По народному поверью, 12 февраля нельзя прясть, поэтому праздник называют еще «днем трех святителей-непрядильщиков
Фото:

Православные праздники 12 февраля 2025

Трехсвятие

12 февраля православные христиане отмечают Собор трех святителей или Трехсвятие. В этот день почитаются три Вселенских учителя: Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. В народе этот праздник также известен как Васильев день. В этот день люди посещают церковь, чтобы помолиться святым, которые помогают семьям в воспитании детей и установлении мира в доме.

История праздника уходит корнями в X век, когда в Константинополе произошел раскол среди верующих. Мужи церкви разделились на три лагеря, споря о том, кто из трех святых важнее. Для разрешения споров святой Иоанн Мавропод увидел во сне Василия, Иоанна и Григория, которые попросили почитать их вместе. Так и появился праздник Трехсвятие.

Василий Великий и Григорий Богослов были близкими друзьями. Они вместе учились и жили в монастыре, основанном Василием. После его назначения митрополитом Каппадокии, он рекомендовал Григория на пост епископа. Григорий, родившийся в семье святых, был крещен Василием и стал его другом и учеником. Иоанн Златоуст, уроженец Антиохии, стал известным проповедником и епископом Константинополя, но его связи с Василием и Григорием не задокументированы. Он пережил много гонений, но не сломался.

В праздник Трехсвятия православные христиане молятся святым. К Василию обращаются за силой и защитой от искушений. Григорию просят помочь вернуться к православию, а Иоанну — в воспитании детей и обеспечении финансового благополучия. Традиции праздника связаны с семейными ценностями. Люди старались сохранить мир и тишину в доме. Те, кто не мог посетить церковь, молились иконе святых дома, прося о достатке и взаимопонимании с близкими. Перед молитвой важно очистить душу от злых мыслей и зависти.

Каких святых вспоминают 12 февраля:

  • Блаженная Пелагея Дивеевская — святая, известная своим благочестивым образом жизни и преданностью Богу, жила в 19 веке
  • Преподобный Зинон Печерски — постник и трудолюбец Киево Печерский XI века. Известен многими добродетелями иноческой жизни: постом, молитвами, смирением и послушанием.
  • Преподобный Зинон Каппадокийский — преподобный Зинон Каппадокийский — святой, живший в IV веке в Каппадокии, который также известен своей аскетической жизнью и служением Богу.

Кто родился 12 февраля

Российские знаменитости:

  • Елена Рерих — писательница и общественный деятель
  • Анна Павлова — прима-балерина Мариинского театра, одна из величайших балерин 20 века
  • Алексей Бахрушин — русский купец и меценат

Зарубежные знаменитости:

  • Чарльз Дарвин — английский натуралист
  • Авраам Линкольн — 16-й президент США, первый от Республиканской партии
  • Луи Рено — французский промышленник, основатель автомобильной империи Renaut
  • Франко Дзеффирелли — итальянский режиссер
  • Филипп Циммерман — американский программист

Что нельзя делать 12 февраля

  • Нельзя ссориться и ругаться
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом
  • Нельзя шить, вязать и заниматься рукоделием
  • Нельзя стричь волосы и ногти
  • Нельзя устраивать шумные гуляния и застолья с алкоголем
  • Нельзя заниматься магией, гаданиями и суевериями
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся

Народные приметы на 12 февраля

  • Погода: Если 12 февраля идет снег – весна будет поздней. Если день ясный – к раннему потеплению.
  • Красная луна: Если вечером луна кажется красноватой – к сильному ветру на следующий день.
  • Поведение животных: Если домашние животные беспокойны – к перемене погоды. Если кошки мурлыкают – к теплу.
  • Сны: Сны в ночь на Трехсвятие считаются вещими, особенно если они связаны с духовными темами или семьей.
  • Встречи: Встретить на улице священника или доброго человека – к удаче и благословению.

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12 февраля — день, не сильно богатый на праздники. Однако несколько важных дат на этот день все же выпадают. Какие праздники отмечают в России и мире 12 февраля 2025 года и что ни в коем случае нельзя делать в этот день — в материале URA.RU. Гражданские праздники 12 февраля в России День полиции общественной безопасности Этот праздник связан с изданием Указа о милиции общественной безопасности (МОБ) в 1993 году. После реформы МВД в 2011 году МОБ стало подразделением полиции по охране общественного порядка. Их основная задача — предотвращение преступлений и защита граждан. Международные праздники 12 февраля Православные праздники 12 февраля 2025 Трехсвятие 12 февраля православные христиане отмечают Собор трех святителей или Трехсвятие. В этот день почитаются три Вселенских учителя: Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. В народе этот праздник также известен как Васильев день. В этот день люди посещают церковь, чтобы помолиться святым, которые помогают семьям в воспитании детей и установлении мира в доме. История праздника уходит корнями в X век, когда в Константинополе произошел раскол среди верующих. Мужи церкви разделились на три лагеря, споря о том, кто из трех святых важнее. Для разрешения споров святой Иоанн Мавропод увидел во сне Василия, Иоанна и Григория, которые попросили почитать их вместе. Так и появился праздник Трехсвятие. Василий Великий и Григорий Богослов были близкими друзьями. Они вместе учились и жили в монастыре, основанном Василием. После его назначения митрополитом Каппадокии, он рекомендовал Григория на пост епископа. Григорий, родившийся в семье святых, был крещен Василием и стал его другом и учеником. Иоанн Златоуст, уроженец Антиохии, стал известным проповедником и епископом Константинополя, но его связи с Василием и Григорием не задокументированы. Он пережил много гонений, но не сломался. В праздник Трехсвятия православные христиане молятся святым. К Василию обращаются за силой и защитой от искушений. Григорию просят помочь вернуться к православию, а Иоанну — в воспитании детей и обеспечении финансового благополучия. Традиции праздника связаны с семейными ценностями. Люди старались сохранить мир и тишину в доме. Те, кто не мог посетить церковь, молились иконе святых дома, прося о достатке и взаимопонимании с близкими. Перед молитвой важно очистить душу от злых мыслей и зависти. Каких святых вспоминают 12 февраля: Кто родился 12 февраля Российские знаменитости: Зарубежные знаменитости: Что нельзя делать 12 февраля Народные приметы на 12 февраля
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