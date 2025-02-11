Какие праздники отмечают 12 февраля и что нельзя делать в этот день

12 февраля — день, не сильно богатый на праздники. Однако несколько важных дат на этот день все же выпадают. Какие праздники отмечают в России и мире 12 февраля 2025 года и что ни в коем случае нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.
Гражданские праздники 12 февраля в России
День полиции общественной безопасности
Этот праздник связан с изданием Указа о милиции общественной безопасности (МОБ) в 1993 году. После реформы МВД в 2011 году МОБ стало подразделением полиции по охране общественного порядка. Их основная задача — предотвращение преступлений и защита граждан.
Международные праздники 12 февраля
- Международный день науки и гуманизма (День Дарвина): основан в честь дня рождения Чарльза Дарвина, подчеркивает важность науки, эволюционной теории и гуманистических ценностей.
- День Красной Руки: посвящен борьбе против использования детей-солдат, символизирует протест и привлечение внимания к этой проблеме.
- Всемирный день брачных агентств: акцентирует роль брачных агентств в помощи людям найти партнера, подчеркивая значение любви и семьи.
- Праздник фонарей в Китае: Завершает празднование китайского Нового года, проходит на 15-й день первого лунного месяца, сопровождается зажжением фонарей и традиционными гуляниями.
- Карнавал в Ницце: Один из крупнейших карнавалов мира, проходит в феврале, известен красочными парадами, цветочными шествиями и яркими костюмами.
- День репродуктивного здоровья: Отмечается 12 февраля, учрежден агентством здравоохранения Канады, направлен на повышение осведомленности о сексуальном и репродуктивном здоровье, особенно среди молодежи.
Православные праздники 12 февраля 2025
Трехсвятие
12 февраля православные христиане отмечают Собор трех святителей или Трехсвятие. В этот день почитаются три Вселенских учителя: Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. В народе этот праздник также известен как Васильев день. В этот день люди посещают церковь, чтобы помолиться святым, которые помогают семьям в воспитании детей и установлении мира в доме.
История праздника уходит корнями в X век, когда в Константинополе произошел раскол среди верующих. Мужи церкви разделились на три лагеря, споря о том, кто из трех святых важнее. Для разрешения споров святой Иоанн Мавропод увидел во сне Василия, Иоанна и Григория, которые попросили почитать их вместе. Так и появился праздник Трехсвятие.
Василий Великий и Григорий Богослов были близкими друзьями. Они вместе учились и жили в монастыре, основанном Василием. После его назначения митрополитом Каппадокии, он рекомендовал Григория на пост епископа. Григорий, родившийся в семье святых, был крещен Василием и стал его другом и учеником. Иоанн Златоуст, уроженец Антиохии, стал известным проповедником и епископом Константинополя, но его связи с Василием и Григорием не задокументированы. Он пережил много гонений, но не сломался.
В праздник Трехсвятия православные христиане молятся святым. К Василию обращаются за силой и защитой от искушений. Григорию просят помочь вернуться к православию, а Иоанну — в воспитании детей и обеспечении финансового благополучия. Традиции праздника связаны с семейными ценностями. Люди старались сохранить мир и тишину в доме. Те, кто не мог посетить церковь, молились иконе святых дома, прося о достатке и взаимопонимании с близкими. Перед молитвой важно очистить душу от злых мыслей и зависти.
Каких святых вспоминают 12 февраля:
- Блаженная Пелагея Дивеевская — святая, известная своим благочестивым образом жизни и преданностью Богу, жила в 19 веке
- Преподобный Зинон Печерски — постник и трудолюбец Киево Печерский XI века. Известен многими добродетелями иноческой жизни: постом, молитвами, смирением и послушанием.
- Преподобный Зинон Каппадокийский — преподобный Зинон Каппадокийский — святой, живший в IV веке в Каппадокии, который также известен своей аскетической жизнью и служением Богу.
Кто родился 12 февраля
Российские знаменитости:
- Елена Рерих — писательница и общественный деятель
- Анна Павлова — прима-балерина Мариинского театра, одна из величайших балерин 20 века
- Алексей Бахрушин — русский купец и меценат
Зарубежные знаменитости:
- Чарльз Дарвин — английский натуралист
- Авраам Линкольн — 16-й президент США, первый от Республиканской партии
- Луи Рено — французский промышленник, основатель автомобильной империи Renaut
- Франко Дзеффирелли — итальянский режиссер
- Филипп Циммерман — американский программист
Что нельзя делать 12 февраля
- Нельзя ссориться и ругаться
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом
- Нельзя шить, вязать и заниматься рукоделием
- Нельзя стричь волосы и ногти
- Нельзя устраивать шумные гуляния и застолья с алкоголем
- Нельзя заниматься магией, гаданиями и суевериями
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся
Народные приметы на 12 февраля
- Погода: Если 12 февраля идет снег – весна будет поздней. Если день ясный – к раннему потеплению.
- Красная луна: Если вечером луна кажется красноватой – к сильному ветру на следующий день.
- Поведение животных: Если домашние животные беспокойны – к перемене погоды. Если кошки мурлыкают – к теплу.
- Сны: Сны в ночь на Трехсвятие считаются вещими, особенно если они связаны с духовными темами или семьей.
- Встречи: Встретить на улице священника или доброго человека – к удаче и благословению.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.