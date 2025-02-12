Под Пермью временно закроют ж/д переезд на станции Мулянка

Ограничения проезда связаны с ремонтными работами
Под Пермью на день закроют железнодорожный проезд на станции Мулянка. Об этом сообщили на официальном сайте Пермского муниципального округа.
«В связи с ремонтными работами железнодорожный переезд 1466 км ПК 7 станции Мулянка под Пермью будет закрыт для проезда автотранспорта 14 февраля 2025 года. Ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00 по местному времени», — сказано в сообщении.
Водителей просят заранее планировать маршрут. Для объезда предлагают использовать дорогу через деревню Горбуново.
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