12 февраля 2025

Под Пермью временно закроют ж/д переезд на станции Мулянка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения проезда связаны с ремонтными работами
Ограничения проезда связаны с ремонтными работами Фото:

Под Пермью на день закроют железнодорожный проезд на станции Мулянка. Об этом сообщили на официальном сайте Пермского муниципального округа.

«В связи с ремонтными работами железнодорожный переезд 1466 км ПК 7 станции Мулянка под Пермью будет закрыт для проезда автотранспорта 14 февраля 2025 года. Ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00 по местному времени», — сказано в сообщении.

Водителей просят заранее планировать маршрут. Для объезда предлагают использовать дорогу через деревню Горбуново.

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Под Пермью на день закроют железнодорожный проезд на станции Мулянка. Об этом сообщили на официальном сайте Пермского муниципального округа. «В связи с ремонтными работами железнодорожный переезд 1466 км ПК 7 станции Мулянка под Пермью будет закрыт для проезда автотранспорта 14 февраля 2025 года. Ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00 по местному времени», — сказано в сообщении. Водителей просят заранее планировать маршрут. Для объезда предлагают использовать дорогу через деревню Горбуново.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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