Челябинская модель Шейк отметила день влюбленных на вечеринке с Мадонной

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, посетила звездную вечеринку по случаю Дня святого Валентина, куда была приглашена и Мадонна. Организатором торжества выступил известный турецкий фотограф Мерт Алас.
«Наконец-то мы получили то, чего нам не хватало на этой Неделе моды в Нью-Йорке: возможность увидеть Мадонну. В истинном виде это произошло около полуночи, и по просьбе Мерта Аласа, ее давнего друга и соратника. Алас собрал друзей на вечеринку в честь Дня святого Валентина. Среди моделей были Ирина Шейк, Джоан Смоллс, Марта Хант, Джессика Стэм…», — сообщили на сайте журнала WWD.
Вечеринка прошла в Нью-Йорке, в баре Clemente. Для мероприятия Ирина Шейк выбрала шорты, надетые поверх колготок, свитер с высоким горлом и жакет. Завершили образ массивные серьги и черная сумка.
Ранее Ирина Шейк снялась в откровенном образе для рекламной кампании Dolce & Gabbana Модель исполнила главную роль в видеоролике, сюжет которого развернулся вокруг игры в казино.
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