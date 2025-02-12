12 февраля 2025

Челябинская модель Шейк отметила день влюбленных на вечеринке с Мадонной

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо Шейк вечеринку посетили и другие модели
Помимо Шейк вечеринку посетили и другие модели Фото:

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, посетила звездную вечеринку по случаю Дня святого Валентина, куда была приглашена и Мадонна. Организатором торжества выступил известный турецкий фотограф Мерт Алас.

«Наконец-то мы получили то, чего нам не хватало на этой Неделе моды в Нью-Йорке: возможность увидеть Мадонну. В истинном виде это произошло около полуночи, и по просьбе Мерта Аласа, ее давнего друга и соратника. Алас собрал друзей на вечеринку в честь Дня святого Валентина. Среди моделей были Ирина Шейк, Джоан Смоллс, Марта Хант, Джессика Стэм…», — сообщили на сайте журнала WWD.

Вечеринка прошла в Нью-Йорке, в баре Clemente. Для мероприятия Ирина Шейк выбрала шорты, надетые поверх колготок, свитер с высоким горлом и жакет. Завершили образ массивные серьги и черная сумка.

Ранее Ирина Шейк снялась в откровенном образе для рекламной кампании Dolce & Gabbana Модель исполнила главную роль в видеоролике, сюжет которого развернулся вокруг игры в казино.

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Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, посетила звездную вечеринку по случаю Дня святого Валентина, куда была приглашена и Мадонна. Организатором торжества выступил известный турецкий фотограф Мерт Алас. «Наконец-то мы получили то, чего нам не хватало на этой Неделе моды в Нью-Йорке: возможность увидеть Мадонну. В истинном виде это произошло около полуночи, и по просьбе Мерта Аласа, ее давнего друга и соратника. Алас собрал друзей на вечеринку в честь Дня святого Валентина. Среди моделей были Ирина Шейк, Джоан Смоллс, Марта Хант, Джессика Стэм…», — сообщили на сайте журнала WWD. Вечеринка прошла в Нью-Йорке, в баре Clemente. Для мероприятия Ирина Шейк выбрала шорты, надетые поверх колготок, свитер с высоким горлом и жакет. Завершили образ массивные серьги и черная сумка. Ранее Ирина Шейк снялась в откровенном образе для рекламной кампании Dolce & Gabbana Модель исполнила главную роль в видеоролике, сюжет которого развернулся вокруг игры в казино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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