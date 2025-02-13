Саратовский вице-губернатор Пивоваров отстранен от должности

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Саратовский вице-губернатор Пивоваров отстранен от должности по собственному желанию
Саратовский вице-губернатор Пивоваров отстранен от должности по собственному желанию Фото:

Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона. Сообщается, что Пивоваров уволился по собственному желанию.

«Игорь Пивоваров освобожден от должности вице-губернатора-руководителя аппарата губернатора по собственному желанию», — сообщила пресс-служба главы региона. Ее заявление приводит РИА Новости. 

Должность временно исполнять будет Михаил Орлов. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства Саратовской области.

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Вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона. Сообщается, что Пивоваров уволился по собственному желанию. «Игорь Пивоваров освобожден от должности вице-губернатора-руководителя аппарата губернатора по собственному желанию», — сообщила пресс-служба главы региона. Ее заявление приводит РИА Новости.  Должность временно исполнять будет Михаил Орлов. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства Саратовской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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