Медведев пришел к свердловскому бойцу, потерявшему ногу в тяжелом бою. Фото

Медведев наградил свердловского бойца СВО, потерявшего ногу в бою за Гродовку
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Кирилл Вялков ушел на СВО добровольцем (архивное фото) Фото:

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вручил медаль «За храбрость» Кириллу Вялкову, ветерану специальной военной операции из Свердловской области. Награждение произошло в одной из больниц Санкт-Петербурга, где боец проходит реабилитацию после получения серьезного ранения. В результате выполнения боевых заданий Вялков потерял ногу. О данном событии журналисту URA.RU рассказали представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

«Дмитрий Медведев вручил свердловчанину, ветерану СВО медаль «За храбрость»». В настоящее время положенную выплату за ранение ветеран уже получил. По возвращению в Байкаловский район фонд готов оказать Кириллу Вялкову помощь с получением спортивного протеза и адаптацией жилья (установка системы «умный дом»)», — отметили в организации.

Вялков решил добровольно отправиться на СВО, не посвятив в свои планы родных до момента, когда уже оказался 'за ленточкой'. На Донецком направлении он служил в штурмовых подразделениях, где стойко выполнял поставленные задачи. За период службы с мая по октябрь 2024 года Кирилл получил три ранения. Первые два — осколочные, которые он перенес с мужеством: одно — в бедро от дрона во время штурма села, второе — в ногу от выстрела из гранатомета. Однако третье ранение оказалось особенно тяжелым. Во время атаки на деревню Гродовка рота попала под минометный обстрел, и Кирилл потерял сознание. Его жизнь спасли товарищи, вытащившие его из-под обстрела. «Помню только взрыв. Очнулся уже в госпитале. Ранение повлекло за собой контузию, ушиб легких, ампутацию ноги. Но я не жалею, что выбрал путь воина», — делится ветеран.

В данный момент боец находится на лечении в госпитале Санкт-Петербурга. После прохождения реабилитационного курса Кирилл намерен вернуться в родное село Баженовское. Там он видит начало нового этапа своей жизни: планирует открыть собственный бизнес и посвятить себя семье. Жена и ребенок, с большим волнением и радостью, ждут его возвращения домой.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вручил медаль «За храбрость» Кириллу Вялкову, ветерану специальной военной операции из Свердловской области. Награждение произошло в одной из больниц Санкт-Петербурга, где боец проходит реабилитацию после получения серьезного ранения. В результате выполнения боевых заданий Вялков потерял ногу. О данном событии журналисту URA.RU рассказали представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества». «Дмитрий Медведев вручил свердловчанину, ветерану СВО медаль «За храбрость»». В настоящее время положенную выплату за ранение ветеран уже получил. По возвращению в Байкаловский район фонд готов оказать Кириллу Вялкову помощь с получением спортивного протеза и адаптацией жилья (установка системы «умный дом»)», — отметили в организации. Вялков решил добровольно отправиться на СВО, не посвятив в свои планы родных до момента, когда уже оказался 'за ленточкой'. На Донецком направлении он служил в штурмовых подразделениях, где стойко выполнял поставленные задачи. За период службы с мая по октябрь 2024 года Кирилл получил три ранения. Первые два — осколочные, которые он перенес с мужеством: одно — в бедро от дрона во время штурма села, второе — в ногу от выстрела из гранатомета. Однако третье ранение оказалось особенно тяжелым. Во время атаки на деревню Гродовка рота попала под минометный обстрел, и Кирилл потерял сознание. Его жизнь спасли товарищи, вытащившие его из-под обстрела. «Помню только взрыв. Очнулся уже в госпитале. Ранение повлекло за собой контузию, ушиб легких, ампутацию ноги. Но я не жалею, что выбрал путь воина», — делится ветеран. В данный момент боец находится на лечении в госпитале Санкт-Петербурга. После прохождения реабилитационного курса Кирилл намерен вернуться в родное село Баженовское. Там он видит начало нового этапа своей жизни: планирует открыть собственный бизнес и посвятить себя семье. Жена и ребенок, с большим волнением и радостью, ждут его возвращения домой.
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