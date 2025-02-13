Подготовка к Сретению и другие праздники: что отмечают православные 14 февраля

В светской среде 14 февраля отмечают День святого Валентина или, как его еще называют, День всех влюбленных. Но в православном календаре такого праздника нет. Рассказываем, память каких святых чтят в эту дату и когда, с православной точки зрения, нужно поздравлять возлюбленных.
Предпразднество Сретения Господня
14 февраля православные готовятся к празднованию Сретения Господня, которое происходит на следующий день, 15 февраля. В этот день, 40-дневного младенца Иисуса впервые принесли в храм, что имеет важное символическое значение.
Богослужение в этот день имеет праздничные черты. В его состав включают песнопения, в которых восхваляют Господа и благодарят Богородицу, произведшую его на свет.
День памяти мученика Трифона Апамейского
Трифон родился и жил в третьем веке. С детства он обладал способностью исцелять людей и изгонять из них бесов. Своими дарами он активно пользовался. Например, изгнал бесов из дочери римского императора Гордиана. Также молодой человек заставил уйти из города вредных насекомых, повреждавших посевы, и, тем самым, избавил население от голода.
Трифона схватили и пытали за его христианскую веру. Перед тем, как его голова упала с плеч из-за отсечения мечом, душа юноши сама мирно отошла ко Господу.
Мощи святого Трифона почитаемы за помощь в исцелении. Мученику молятся о решении проблем со здоровьем, избавлении от бед.
День памяти мучеников Перпетуи, Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и Филицитата
Мученица Перпетуя происходила из знатного римского рода. Она исповедовала христианство, рано овдовела и в одиночку воспитывала сына.
Зная о гонениях на христиан отец-язычник убеждал Перпетую отречься от веры, но так и не смог повлиять на нее. Вместе с братом Сатиром, служанкой Ревокатой и юношами Саторнилом, Секундом и Филицитатом девушка была приговорена к смертной казни.
Святой Секунд умер темнице, а остальных отдали на съедение зверям. Дикие животные не тронули мучеников, поэтому в результате им было решено отрубить головы.
День памяти преподобного Петра Галатийского
Петр Галатийский жил в 4-5 веке на территории современной Турции. С юности он был верующим человеком и оставил родителей, чтобы служить Господу.
Сначала он жил в уединении, а потом отправился в паломничество по святым местам. Святой Петр имел дар исцеления и помог избавиться от болезни глаз матери епископа Кирского, блаженного Феодорита. Преподобный дожил до 99 лет.
День памяти преподобного Вендимиана Вифинийского
Вендимиан Вифинийский родился в пятом веке на территории современной Турции. Он был очень набожным человеком и стал учеником святого Авксентия. Вместе они жили в уединенной горной обители.
В течение 42 лет преподобный жил в келье, молился и боролся с одолевающими его демонами. Святой стремился помогать людям — он исцелял приходивших к нему страждущих.
День памяти священномученика Николая Мезенцева
Священномученик Николай Мезенцев родился в 19 веке в Орловской губернии в семье священнослужителя. Молодой человек тоже решил связать свою жизнь с церковью.
За свою жизнь Николай Мезенцев несколько раз подвергался разнообразным обвинениям от советской власти. В 20-е он сидел в тюрьме, а в 1937 был приговорен к расстрелу за контрреволюционную деятельность, которую он якобы проводил.
Отмечают ли православные День святого Валентина
Православная церковь не празднует День святого Валентина 14 февраля. Этот праздник в религиозной среде называют светским. Вместо него священники рекомендуют праздновать День любви, семьи и верности 8 июля. В эту дату на приходах проводят праздничные концерты, шествия с возложением цветов к памятникам Петру и Февронии и другие мероприятия.
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