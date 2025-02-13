Медики Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн вернули жителю Новоуральска Евгению Абрамовскому возможность ходить. У пациента развилась инфекция, поразившая часть позвоночника, из-за нее мужчина был прикован к постели. Врачи с помощью 3D-печати создали и вживили наполненный антибиотиком межпозвоночный имплант, благодаря которому уралец встал на ноги. Об этом сообщает сайт правительства региона.
«Операция длилась полтора часа. Через небольшой разрез врачи удалили повреждённые части позвонков и межпозвоночного диска, являвшегося источником инфекции. В стерильных условиях был изготовлен спейсер, наполненный антибиотиком, который будет на протяжении нескольких месяцев высвобождаться в инфекционный очаг, помогая бороться с воспалительным процессом, и специальным материалом для укрепления костной ткани. Устройство поместили между позвонками», — говорится в сообщении.
По словам медиков, на вторые сутки после операции Евгений Абрамовский сделал первые самостоятельные шаги. Сейчас мужчина дома.
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