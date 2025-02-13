Свердловчанину установили межпозвоночный протез, созданный на 3D-принтере. Фото

Свердловские врачи создали на 3D-принтере межпозвоночный протез
© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи вернули пациенту возможность ходить
Врачи вернули пациенту возможность ходить Фото:

Медики Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн вернули жителю Новоуральска Евгению Абрамовскому возможность ходить. У пациента развилась инфекция, поразившая часть позвоночника, из-за нее мужчина был прикован к постели. Врачи с помощью 3D-печати создали и вживили наполненный антибиотиком межпозвоночный имплант, благодаря которому уралец встал на ноги. Об этом сообщает сайт правительства региона.

«Операция длилась полтора часа. Через небольшой разрез врачи удалили повреждённые части позвонков и межпозвоночного диска, являвшегося источником инфекции. В стерильных условиях был изготовлен спейсер, наполненный антибиотиком, который будет на протяжении нескольких месяцев высвобождаться в инфекционный очаг, помогая бороться с воспалительным процессом, и специальным материалом для укрепления костной ткани. Устройство поместили между позвонками», — говорится в сообщении.

По словам медиков, на вторые сутки после операции Евгений Абрамовский сделал первые самостоятельные шаги. Сейчас мужчина дома.

Пациент и врачи, которые поставили его на ноги
Пациент и врачи, которые поставили его на ноги
Фото:
Межпозвоночный протез создан на 3D-принтере
Межпозвоночный протез создан на 3D-принтере
Фото:

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Медики Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн вернули жителю Новоуральска Евгению Абрамовскому возможность ходить. У пациента развилась инфекция, поразившая часть позвоночника, из-за нее мужчина был прикован к постели. Врачи с помощью 3D-печати создали и вживили наполненный антибиотиком межпозвоночный имплант, благодаря которому уралец встал на ноги. Об этом сообщает сайт правительства региона. «Операция длилась полтора часа. Через небольшой разрез врачи удалили повреждённые части позвонков и межпозвоночного диска, являвшегося источником инфекции. В стерильных условиях был изготовлен спейсер, наполненный антибиотиком, который будет на протяжении нескольких месяцев высвобождаться в инфекционный очаг, помогая бороться с воспалительным процессом, и специальным материалом для укрепления костной ткани. Устройство поместили между позвонками», — говорится в сообщении. По словам медиков, на вторые сутки после операции Евгений Абрамовский сделал первые самостоятельные шаги. Сейчас мужчина дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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