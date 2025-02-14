Мэр Троицка пообещал не махать топором

Глава Троицка Гатов прислушался к мнению жителей о благоустройстве сквера
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Гатов пообещал прислушаться к просьбе жителей
Дмитрий Гатов пообещал прислушаться к просьбе жителей Фото:

Мэр Троицка Челябинской области Дмитрий Гатов развеял опасения жителей по поводу вырубки здоровых деревьев при благоустройстве сквера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Читаю комментарии и понимаю, что мнение горожан не спросили. Я сам займусь и возьму на контроль все работы. Уже договариваемся с жителями, что встретимся в сквере и обсудим вопросы для осуществления контроля проводимых работ. Однозначно, что здоровые и живые деревья не дам вырубать», — подчеркнул Гатов.

Он добавил, что часть деревьев находится в ослабленном, угнетенном, высохшем и аварийном состоянии и их все же придется снести. Однако после этого будет произведена компенсационная высадка. Взамен будут высажены ели, тополя, яблони и кизильник.

Ранее жители выразили опасения, что при реконструкции сквера в поселке Жиркомбинат будут вырублены не только больные, но и здоровые деревья. Они считают, что в сквере нет необходимости производить массовую вырубку деревьев, это хорошие здоровые деревья, там живут очень много птиц. Горожане отметили, что в сквере стоит замостить дорожки, установить скамейки с урнами и высадить кустарники.

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Мэр Троицка Челябинской области Дмитрий Гатов развеял опасения жителей по поводу вырубки здоровых деревьев при благоустройстве сквера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Читаю комментарии и понимаю, что мнение горожан не спросили. Я сам займусь и возьму на контроль все работы. Уже договариваемся с жителями, что встретимся в сквере и обсудим вопросы для осуществления контроля проводимых работ. Однозначно, что здоровые и живые деревья не дам вырубать», — подчеркнул Гатов. Он добавил, что часть деревьев находится в ослабленном, угнетенном, высохшем и аварийном состоянии и их все же придется снести. Однако после этого будет произведена компенсационная высадка. Взамен будут высажены ели, тополя, яблони и кизильник. Ранее жители выразили опасения, что при реконструкции сквера в поселке Жиркомбинат будут вырублены не только больные, но и здоровые деревья. Они считают, что в сквере нет необходимости производить массовую вырубку деревьев, это хорошие здоровые деревья, там живут очень много птиц. Горожане отметили, что в сквере стоит замостить дорожки, установить скамейки с урнами и высадить кустарники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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