Мэр Троицка пообещал не махать топором

Мэр Троицка Челябинской области Дмитрий Гатов развеял опасения жителей по поводу вырубки здоровых деревьев при благоустройстве сквера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Читаю комментарии и понимаю, что мнение горожан не спросили. Я сам займусь и возьму на контроль все работы. Уже договариваемся с жителями, что встретимся в сквере и обсудим вопросы для осуществления контроля проводимых работ. Однозначно, что здоровые и живые деревья не дам вырубать», — подчеркнул Гатов.
Он добавил, что часть деревьев находится в ослабленном, угнетенном, высохшем и аварийном состоянии и их все же придется снести. Однако после этого будет произведена компенсационная высадка. Взамен будут высажены ели, тополя, яблони и кизильник.
Ранее жители выразили опасения, что при реконструкции сквера в поселке Жиркомбинат будут вырублены не только больные, но и здоровые деревья. Они считают, что в сквере нет необходимости производить массовую вырубку деревьев, это хорошие здоровые деревья, там живут очень много птиц. Горожане отметили, что в сквере стоит замостить дорожки, установить скамейки с урнами и высадить кустарники.
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