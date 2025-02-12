12 февраля 2025

Жители Троицка пытаются спасти деревья при реконструкции сквера

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство территории Челябинской публичной библиотеки. Челябинск, благоустройство, сквер у библиотеки
Жители требуют сохранить здоровые деревья (архивное фото) Фото:

Жители Троицка Челябинской области потребовали сохранить живые и здоровые деревья при реконструкции сквера в поселке Жиркомбинат. Они выступили против полного сноса зеленых насаждений.

«В поселке Жиркомбинат Троицка хотят произвести реконструкцию сквера, при этом будут уничтожены практически все зеленые насаждения. В этом сквере нет необходимости производить массовую вырубку деревьев, это хорошие здоровые деревья, там живут очень много птиц», — рассказал URA.RU местный житель Ринат Х.

Горожане отметили, что в сквере стоит замостить дорожки, установить скамейки с урнами и высадить кустарники. Территорию нужно расчистить от валежника и сухостоя, отреставрировать памятник и провести качественное освещение. Они предостерегли от попыток быстро освоить выделенные на реконструкцию средства и порекомендовали бережно отнестись к каждому деревцу.

«В техзадании по реконструкции сквера нет ссылки на какие-либо исследования деревьев. Я живу рядом и вижу, что заявления о том, что они аварийные, неправда. Нужно максимально сохранить имеющуюся зелень», — добавил местный житель.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Троицка. Ответ будет опубликован после его получения.

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Жители Троицка Челябинской области потребовали сохранить живые и здоровые деревья при реконструкции сквера в поселке Жиркомбинат. Они выступили против полного сноса зеленых насаждений. «В поселке Жиркомбинат Троицка хотят произвести реконструкцию сквера, при этом будут уничтожены практически все зеленые насаждения. В этом сквере нет необходимости производить массовую вырубку деревьев, это хорошие здоровые деревья, там живут очень много птиц», — рассказал URA.RU местный житель Ринат Х. Горожане отметили, что в сквере стоит замостить дорожки, установить скамейки с урнами и высадить кустарники. Территорию нужно расчистить от валежника и сухостоя, отреставрировать памятник и провести качественное освещение. Они предостерегли от попыток быстро освоить выделенные на реконструкцию средства и порекомендовали бережно отнестись к каждому деревцу. «В техзадании по реконструкции сквера нет ссылки на какие-либо исследования деревьев. Я живу рядом и вижу, что заявления о том, что они аварийные, неправда. Нужно максимально сохранить имеющуюся зелень», — добавил местный житель. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Троицка. Ответ будет опубликован после его получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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