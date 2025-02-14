В Металлургическом районе Челябинска недалеко от реки Миасс предприниматель Василий Голованов планирует построить ресторан с магазином. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут с 14 февраля по 14 марта 2025 года. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство магазина, в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития по улице Аральской в Металлургическом районе Челябинска. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в городе с 14 февраля по 14 марта 2025 года», — сообщается на сайте мэрии.
Согласно кадастровой карте, площадь застройки составляет 1 100 квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка под объектом — 7 миллионов 400 тысяч рублей. Предложение и замечания можно будет подавать с 21 по 28 февраля 2025 года на сайте «Госуслуг».
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