Вблизи реки Миасс в Челябинске построят новый ресторан с магазином. Скрин

Рядом с рекой Миасс в Челябинске бизнесмен построит ресторан с магазином
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель просит мэрию разрешить строить объект недалеко от реки на ЧМЗ
Предприниматель просит мэрию разрешить строить объект недалеко от реки на ЧМЗ Фото:

В Металлургическом районе Челябинска недалеко от реки Миасс предприниматель Василий Голованов планирует построить ресторан с магазином. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут с 14 февраля по 14 марта 2025 года. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство магазина, в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития по улице Аральской в Металлургическом районе Челябинска. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в городе с 14 февраля по 14 марта 2025 года», — сообщается на сайте мэрии.

Согласно кадастровой карте, площадь застройки составляет 1 100 квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка под объектом — 7 миллионов 400 тысяч рублей. Предложение и замечания можно будет подавать с 21 по 28 февраля 2025 года на сайте «Госуслуг».

В Челябинске вблизи реки Миасс построят новый ресторан
В Челябинске вблизи реки Миасс построят новый ресторан
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В Металлургическом районе Челябинска недалеко от реки Миасс предприниматель Василий Голованов планирует построить ресторан с магазином. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут с 14 февраля по 14 марта 2025 года. Об этом сообщается в документации на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство магазина, в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития по улице Аральской в Металлургическом районе Челябинска. Общественные обсуждения по данному вопросу пройдут в городе с 14 февраля по 14 марта 2025 года», — сообщается на сайте мэрии. Согласно кадастровой карте, площадь застройки составляет 1 100 квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка под объектом — 7 миллионов 400 тысяч рублей. Предложение и замечания можно будет подавать с 21 по 28 февраля 2025 года на сайте «Госуслуг».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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