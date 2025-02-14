В Кремлевском дворце пройдет закрытие кинофестиваля, посвященного СВО

В Кремлевском дворце 19 февраля состоится церемония закрытия международного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Об этом сообщила режиссер Олеся Шигина в разговоре с журналистами. Сам фестиваль начнется 16 февраля.
«У нас состоится слет в Кремле творческих деятелей 19 февраля, которых мы будем снимать, показывать. Также у нас планируется круглый стол с режиссерами, музыкантами, которые ездят на фронт», — поделилась Шигина во время пресс-конференции ТАСС.
Сам фестиваль пройдет с 16 по 19 февраля. Он включает в себя творческие мероприятия с режиссерами и музыкантами, которые лично взаимодействуют с бойцами СВО на фронте. Также в ходе фестиваля состоится премьера нескольких документальных картин на тему спецоперации.
Режиссер также рассказала, что на фестивале «Кино на службе Отечеству» пройдет премьера четырех документальных фильмов, включая работы таких режиссеров, как Макс Фадеев и Владислав Рытков. «Мы скажем свое слово, там [на фестивале] будет и театр, и музыка, и кино, и живопись, и лучшие люди страны, солдаты, режиссеры, художники, мамы, отцы, сестры, братья», — добавила Шигина.
Она подчеркнула, что именно из «пепла войны и людских трагедий» по итогу и произрастает искусство. Кроме того, мероприятие украсят выступления известных музыкантов и художественные экспозиции, в том числе портреты героев СВО в рамках проекта «Уголь земли Русской».
На предстоящем фестивале также состоится выступление известных музыкантов. На сцену выйдут Алексей Поддубный (Джанго), Роман Рыкалов из группы «Еще», Роман Метум, рэпер Рома Жиган, Кирилл Макеев и другие исполнители.
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