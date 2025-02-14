В Челябинской области начал работу II Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Он будет работать два дня — 15 и 16 февраля. Торжественно открыл событие губернатор региона Алексей Текслер.
«Мы зажигаем зимнее солнце Аркаима! Фестиваль, который уже второй раз проводится в Челябинской области, становится доброй традицией», — сказал глава региона на церемонии открытия. Его слова приводит telegram-канал «ПУЛ N74».
Организатором фестиваля выступила Ирина Текслер. На площадке представлена реконструкция древнего поселения. Работают интерактивные зоны, проходят мастер-классы, представлены экспозиции бытовых предметов и инструментов, использовавшихся в древности, включая уникальную для мира колесницу. Участниками мероприятия стали реконструкторы и мастера народных промыслов из различных уголков России.
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