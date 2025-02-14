В Красноуральске (Свердловская область) на улице Янина Chevrolet Lanos столкнулась с поездом на железнодорожном переезде вечером 15 февраля. Водительница получила травмы и госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Шевроле Ланос“, женщина, 2002 г.р., при проезде железнодорожного переезда, не убедилась в безопасности маневра, вследствие чего допустила столкновение с тепловозом без состава. В результате ДТП водитель иномарки с различными травмами доставлена в больницу для оказания помощи медиками», — говорится в telegram-канале ведомства.
В результате аварии машинист тепловоза не получил травм, а Chevrolet Lanos девушки был серьезно поврежден. Движение на данном участке дороги продолжается в обычном режиме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!