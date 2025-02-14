14 февраля 2025

В Красноуральске легковушка попала под поезд. Фото

В Красноуральске в Свердловской области Chevrolet Lanos столкнулась с поездом
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде (Архивное фото)
Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде (Архивное фото) Фото:

В Красноуральске (Свердловская область) на улице Янина Chevrolet Lanos столкнулась с поездом на железнодорожном переезде вечером 15 февраля. Водительница получила травмы и госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Шевроле Ланос“, женщина, 2002 г.р., при проезде железнодорожного переезда, не убедилась в безопасности маневра, вследствие чего допустила столкновение с тепловозом без состава. В результате ДТП водитель иномарки с различными травмами доставлена в больницу для оказания помощи медиками», — говорится в telegram-канале ведомства.

В результате аварии машинист тепловоза не получил травм, а Chevrolet Lanos девушки был серьезно поврежден. Движение на данном участке дороги продолжается в обычном режиме.

Место аварии
Место аварии
Фото:
Повреждения Chevrolet Lanos
Повреждения Chevrolet Lanos
Фото:

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В Красноуральске (Свердловская область) на улице Янина Chevrolet Lanos столкнулась с поездом на железнодорожном переезде вечером 15 февраля. Водительница получила травмы и госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Шевроле Ланос“, женщина, 2002 г.р., при проезде железнодорожного переезда, не убедилась в безопасности маневра, вследствие чего допустила столкновение с тепловозом без состава. В результате ДТП водитель иномарки с различными травмами доставлена в больницу для оказания помощи медиками», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате аварии машинист тепловоза не получил травм, а Chevrolet Lanos девушки был серьезно поврежден. Движение на данном участке дороги продолжается в обычном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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