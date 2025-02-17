Семья задержанного в России за наркотики американца заявила о его освобождении

Мать американца Калоба Байерса Уэйна, которого задержали в Москве за контрабанду наркотиков, сообщила, что с ним все хорошо, он возвращается в США. На данный момент он находится в американском посольстве и ждет рейса на родину.
«Мне удалось поговорить с ним по телефону совсем недавно, и, судя по его голосу, он чувствует себя хорошо и очень благодарен Богу за это чудо», — написала мать Байерса, Тоня Шулер, в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Она также попросила людей помолиться за здоровье ее сына, потому что Байерс неделю не принимал лекарства от эпилепсии.
Мужчина борется с тяжелой формой эпилепсии с 15 лет, пропивая лекарства для смягчения судорог. В последнее время у него участились приступы, вследствие чего он употреблял законные в США жевательные конфеты, содержащие витамин С, мелатонин и КБД (каннабидиол), а также заменитель ТГК (тетрагидроканнабинола).
Тоня Шулер подчеркнула, что Калоб Байерс никак не связан с наркотиками и их контрабандой. Она заявила о его порядочности и отметила, что скоро он собирается жениться.
Байерс был задержан в аэропорту Внуково, против него возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Ему могло грозить от пяти до 10 лет лишения свободы и штраф. Арест мужчины прошел 15 февраля. Вместе с ним задержали россиянку Найду Мамбетову, которая познакомилась с Байерсом во время учебы в США. Она прибыла в РФ для оформления документов, необходимых для заключения брака.
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