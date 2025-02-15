В Москве арестован американец, который пытался провезти наркотики

Солцевский районный суд Москвы избрал меру пресечения гражданину США. Байерс Калоб Уэйн заключен под стражу, его подозревают в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Столичный суд избрал меру пресечения гражданину США за контрабанду наркотических средств», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. Суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте, удовлетворив требование следователя о заключении под стражу на 30 суток.
Байерсу предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наркотических веществ). Наркотики в багаже Уэйна обнаружили сотрудники таможенной службы международного аэропорта Внуково. После этого гражданина США арестовали.
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