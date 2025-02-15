В Москве арестован американец, который пытался провезти наркотики

Суд Москвы отправил в СИЗО гражданина США за контрабанду наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Столичный суд заключил под стражу гражданина США на 30 суток за контрабанду наркотиков
Столичный суд заключил под стражу гражданина США на 30 суток за контрабанду наркотиков Фото:

Солцевский районный суд Москвы избрал меру пресечения гражданину США. Байерс Калоб Уэйн заключен под стражу, его подозревают в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

«Столичный суд избрал меру пресечения гражданину США за контрабанду наркотических средств», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. Суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте, удовлетворив требование следователя о заключении под стражу на 30 суток.

Байерсу предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наркотических веществ). Наркотики в багаже Уэйна обнаружили сотрудники таможенной службы международного аэропорта Внуково. После этого гражданина США арестовали.  

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Солцевский районный суд Москвы избрал меру пресечения гражданину США. Байерс Калоб Уэйн заключен под стражу, его подозревают в контрабанде наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе суда.  «Столичный суд избрал меру пресечения гражданину США за контрабанду наркотических средств», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы. Суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте, удовлетворив требование следователя о заключении под стражу на 30 суток. Байерсу предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда наркотических веществ). Наркотики в багаже Уэйна обнаружили сотрудники таможенной службы международного аэропорта Внуково. После этого гражданина США арестовали.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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