Прокуратура проверит больницу, где пожилую пермячку не положили в стационар

Правоохранительные ведомства инициировали проверки после того, как стала распространяться информация о том, что пенсионерку в Губахе отказались госпитализировать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Прокуратура Губахи организовала проверку после публикации информации о том, что права пожилой женщины при оказании медпомощи были нарушены. Также ведомство следит за ходом проверки, которая проводится правоохранительными органами», — уточнили в прокуратуре. В ходе проверки будет дана оценка был ли соблюден закон.
О том, что пенсионерку из Губахи медики отказались положить в больницу, распространилась в соцсетях. По словам родственницы пожилой женщины, она находится в тяжелом состоянии, но врачи отправили ее лечиться дома. В краевом минздраве же информацию об этом опровергли. В министерстве утверждают, что вся необходимая помощь женщине была оказана. Врач-травматолог выполнил необходимую хирургическую обработку и сделал необходимые исследования. Госпитализация женщине не требовалась.
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