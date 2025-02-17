Прокуратура проверит больницу, где пожилую пермячку не положили в стационар

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор Губахи инициировал проверку случая неоказания медпомощи
Прокурор Губахи инициировал проверку случая неоказания медпомощи Фото:

Правоохранительные ведомства инициировали проверки после того, как стала распространяться информация о том, что пенсионерку в Губахе отказались госпитализировать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Прокуратура Губахи организовала проверку после публикации информации о том, что права пожилой женщины при оказании медпомощи были нарушены. Также ведомство следит за ходом проверки, которая проводится правоохранительными органами», — уточнили в прокуратуре. В ходе проверки будет дана оценка был ли соблюден закон.

О том, что пенсионерку из Губахи медики отказались положить в больницу, распространилась в соцсетях. По словам родственницы пожилой женщины, она находится в тяжелом состоянии, но врачи отправили ее лечиться дома. В краевом минздраве же информацию об этом опровергли. В министерстве утверждают, что вся необходимая помощь женщине была оказана. Врач-травматолог выполнил необходимую хирургическую обработку и сделал необходимые исследования. Госпитализация женщине не требовалась.

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Правоохранительные ведомства инициировали проверки после того, как стала распространяться информация о том, что пенсионерку в Губахе отказались госпитализировать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «Прокуратура Губахи организовала проверку после публикации информации о том, что права пожилой женщины при оказании медпомощи были нарушены. Также ведомство следит за ходом проверки, которая проводится правоохранительными органами», — уточнили в прокуратуре. В ходе проверки будет дана оценка был ли соблюден закон. О том, что пенсионерку из Губахи медики отказались положить в больницу, распространилась в соцсетях. По словам родственницы пожилой женщины, она находится в тяжелом состоянии, но врачи отправили ее лечиться дома. В краевом минздраве же информацию об этом опровергли. В министерстве утверждают, что вся необходимая помощь женщине была оказана. Врач-травматолог выполнил необходимую хирургическую обработку и сделал необходимые исследования. Госпитализация женщине не требовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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