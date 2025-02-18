Минтариф объяснил четырехкратный рост платы за воду в поселках Миасса

18 февраля 2025 в 15:34 Размер текста - 17 +

С нового года платеж за воду вырос в четыре раза Фото: Илья Московец © URA.RU В четырех поселках Миасса Челябинской области установлен тариф на водоснабжение после назначения гарантирующей организацией местного водоканала МУП «Городское хозяйство». Новые тарифы появились с 13 декабря 2024 года и являются экономически обоснованными, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минтарифа. «До декабря 2024 года тарифное регулирование по водоснабжению в отношении потребителей поселков Смородинка, Новоандреевка, Устиново и Черновское не осуществлялось в связи с отсутствием гарантирующей организации и заявлений. В сентябре 2024 года администрация Миасса наделила статусом гарантирующей организации МУП „Городское хозяйство“ на территории поселков», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что тариф на воду был установлен с 13 декабря. Он является экономически обоснованным и был сформирован по решению органа местного самоуправления. Жителям, которые используют уличные колонки и поливают огороды, тариф будет аналогичным. На четырехкратный рост тарифов на воду пожаловались жители сразу четырех поселков Миасса. По словам сельчан, раньше они платили около 22 рублей за кубометр, с 2025 года тариф стал 84 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В четырех поселках Миасса Челябинской области установлен тариф на водоснабжение после назначения гарантирующей организацией местного водоканала МУП «Городское хозяйство». Новые тарифы появились с 13 декабря 2024 года и являются экономически обоснованными, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минтарифа. «До декабря 2024 года тарифное регулирование по водоснабжению в отношении потребителей поселков Смородинка, Новоандреевка, Устиново и Черновское не осуществлялось в связи с отсутствием гарантирующей организации и заявлений. В сентябре 2024 года администрация Миасса наделила статусом гарантирующей организации МУП „Городское хозяйство“ на территории поселков», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что тариф на воду был установлен с 13 декабря. Он является экономически обоснованным и был сформирован по решению органа местного самоуправления. Жителям, которые используют уличные колонки и поливают огороды, тариф будет аналогичным. На четырехкратный рост тарифов на воду пожаловались жители сразу четырех поселков Миасса. По словам сельчан, раньше они платили около 22 рублей за кубометр, с 2025 года тариф стал 84 рубля.