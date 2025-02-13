13 февраля 2025

Жители поселков в Миассе оплатят воду в четырехкратном размере

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость кубометра воды выросла почти в четыре раза Фото:

Жители четырех поселков Миасса Челябинской области с 1 января 2025 года стали платить за кубометр воды в четыре раза больше, чем в прошлом году. Соответствующее постановление приняли в региональном министерстве тарифов.

«До декабря 2024 года стоимость одного куба воды была 22,5 рубля, а с января вдруг стала почти 84 рубля. Просим разобраться в ситуации с начислением оплаты», — пишут жители поселка Новоандреевка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса, соответствующие тарифы были приняты в декабре 2024 года для жителей четырех поселков: Смородинка, Устиново, Черновское и Новоандреевка. Постановление от 12 декабря вступило в силу с 1 января 2025 года.

«Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП Миасского городского округа „Городское хозяйство“, оказывающего услуги холодного водоснабжения поселков Смородинка, Устиново, Черновское и Новоандреевка на 2025—2027 годы. Тарифы установить согласно календарной разбивке», — говорится в постановлении регионального минтарифа.

В приложении к постановлению указано, что тарифы на воду продолжат расти до 2027 года. Так, если в первом полугодии 2025 года стоимость кубометра воды с НДС составит 82,33 рубля, то ко второму полугодию 2027 года — 96,18 рубля.

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Жители четырех поселков Миасса Челябинской области с 1 января 2025 года стали платить за кубометр воды в четыре раза больше, чем в прошлом году. Соответствующее постановление приняли в региональном министерстве тарифов. «До декабря 2024 года стоимость одного куба воды была 22,5 рубля, а с января вдруг стала почти 84 рубля. Просим разобраться в ситуации с начислением оплаты», — пишут жители поселка Новоандреевка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса, соответствующие тарифы были приняты в декабре 2024 года для жителей четырех поселков: Смородинка, Устиново, Черновское и Новоандреевка. Постановление от 12 декабря вступило в силу с 1 января 2025 года. «Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП Миасского городского округа „Городское хозяйство“, оказывающего услуги холодного водоснабжения поселков Смородинка, Устиново, Черновское и Новоандреевка на 2025—2027 годы. Тарифы установить согласно календарной разбивке», — говорится в постановлении регионального минтарифа. В приложении к постановлению указано, что тарифы на воду продолжат расти до 2027 года. Так, если в первом полугодии 2025 года стоимость кубометра воды с НДС составит 82,33 рубля, то ко второму полугодию 2027 года — 96,18 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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