Жители поселков в Миассе оплатят воду в четырехкратном размере

14 февраля 2025 в 11:21 Размер текста - 17 +

Стоимость кубометра воды выросла почти в четыре раза Фото: Илья Московец © URA.RU Жители четырех поселков Миасса Челябинской области с 1 января 2025 года стали платить за кубометр воды в четыре раза больше, чем в прошлом году. Соответствующее постановление приняли в региональном министерстве тарифов. «До декабря 2024 года стоимость одного куба воды была 22,5 рубля, а с января вдруг стала почти 84 рубля. Просим разобраться в ситуации с начислением оплаты», — пишут жители поселка Новоандреевка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса, соответствующие тарифы были приняты в декабре 2024 года для жителей четырех поселков: Смородинка, Устиново, Черновское и Новоандреевка. Постановление от 12 декабря вступило в силу с 1 января 2025 года. «Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП Миасского городского округа „Городское хозяйство“, оказывающего услуги холодного водоснабжения поселков Смородинка, Устиново, Черновское и Новоандреевка на 2025—2027 годы. Тарифы установить согласно календарной разбивке», — говорится в постановлении регионального минтарифа. В приложении к постановлению указано, что тарифы на воду продолжат расти до 2027 года. Так, если в первом полугодии 2025 года стоимость кубометра воды с НДС составит 82,33 рубля, то ко второму полугодию 2027 года — 96,18 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители четырех поселков Миасса Челябинской области с 1 января 2025 года стали платить за кубометр воды в четыре раза больше, чем в прошлом году. Соответствующее постановление приняли в региональном министерстве тарифов. «До декабря 2024 года стоимость одного куба воды была 22,5 рубля, а с января вдруг стала почти 84 рубля. Просим разобраться в ситуации с начислением оплаты», — пишут жители поселка Новоандреевка в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса, соответствующие тарифы были приняты в декабре 2024 года для жителей четырех поселков: Смородинка, Устиново, Черновское и Новоандреевка. Постановление от 12 декабря вступило в силу с 1 января 2025 года. «Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП Миасского городского округа „Городское хозяйство“, оказывающего услуги холодного водоснабжения поселков Смородинка, Устиново, Черновское и Новоандреевка на 2025—2027 годы. Тарифы установить согласно календарной разбивке», — говорится в постановлении регионального минтарифа. В приложении к постановлению указано, что тарифы на воду продолжат расти до 2027 года. Так, если в первом полугодии 2025 года стоимость кубометра воды с НДС составит 82,33 рубля, то ко второму полугодию 2027 года — 96,18 рубля.