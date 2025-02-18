Аналитики посчитали, сколько пермяки могут заработать на вкладах в 2025 году

Жители Перми за два года могут накопить на банковских вкладах 48,7 тысячи рублей. Такой доход получится, если положить на счет 100 тысяч рублей под 24,35% годовых. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекса».
«Процентная ставка в пермских банках доходит до 24,35% годовых. Если положить на депозит 100 тысяч рублей, за два года можно получить доход до 48,7 тысячи рублей, за год — 24 тысячи рублей, за полгода — 11,9 тысячи рублей, а за три месяца — 5,9 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
По данным «Поиска по финансам Яндекса», самую высокую ставку по вкладам предлагает «Цифра банк» — 24,35% годовых на два года. Затем идут ВТБ, «Ббр Банк» и «Банк Кубань Кредит», где ставка доходит до 24% годовых на депозиты сроком от трех месяцев до одного года.
Ранее URA.RU рассказало, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом стало известно на заседании 14 февраля.
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