Аналитики посчитали, сколько пермяки могут заработать на вкладах в 2025 году

Жители Перми могут накопить на вкладе около 50 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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При нынешних ставках доход может достигнуть 50 тысяч рублей
При нынешних ставках доход может достигнуть 50 тысяч рублей Фото:

Жители Перми за два года могут накопить на банковских вкладах 48,7 тысячи рублей. Такой доход получится, если положить на счет 100 тысяч рублей под 24,35% годовых. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекса».

«Процентная ставка в пермских банках доходит до 24,35% годовых. Если положить на депозит 100 тысяч рублей, за два года можно получить доход до 48,7 тысячи рублей, за год — 24 тысячи рублей, за полгода — 11,9 тысячи рублей, а за три месяца — 5,9 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

По данным «Поиска по финансам Яндекса», самую высокую ставку по вкладам предлагает «Цифра банк» — 24,35% годовых на два года. Затем идут ВТБ, «Ббр Банк» и «Банк Кубань Кредит», где ставка доходит до 24% годовых на депозиты сроком от трех месяцев до одного года.

Ранее URA.RU рассказало, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом стало известно на заседании 14 февраля. 

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Жители Перми за два года могут накопить на банковских вкладах 48,7 тысячи рублей. Такой доход получится, если положить на счет 100 тысяч рублей под 24,35% годовых. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекса». «Процентная ставка в пермских банках доходит до 24,35% годовых. Если положить на депозит 100 тысяч рублей, за два года можно получить доход до 48,7 тысячи рублей, за год — 24 тысячи рублей, за полгода — 11,9 тысячи рублей, а за три месяца — 5,9 тысячи рублей», — сказано в сообщении. По данным «Поиска по финансам Яндекса», самую высокую ставку по вкладам предлагает «Цифра банк» — 24,35% годовых на два года. Затем идут ВТБ, «Ббр Банк» и «Банк Кубань Кредит», где ставка доходит до 24% годовых на депозиты сроком от трех месяцев до одного года. Ранее URA.RU рассказало, что Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Об этом стало известно на заседании 14 февраля. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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