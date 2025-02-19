Gucci зарегистрировала одноименный бренд в России

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Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в Роспатенте
Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в Роспатенте Фото:

Итальянская компания Guccio Gucci успешно зарегистрировала товарный знак Gucci в Роспатенте. Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, заявка на регистрацию была подана 2 июня 2023 года, а официальная регистрация прошла 18 февраля 2025 года.

Правообладателем зарегистрированного товарного знака является компания Guccio Gucci, базирующаяся во Флоренции, Италия. Это дает право компании производить и продавать широкий ассортимент товаров под брендом Gucci, включая одежду, аксессуары и косметические принадлежности.

Товарный знак Gucci теперь охватывает множество категорий товаров и услуг по международной классификации. Это включает в себя не только одежду и аксессуары, такие как платья, сумки, обувь, но и спортивные товары, ювелирные изделия, а также кухонную утварь и косметические принадлежности.

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Итальянская компания Guccio Gucci успешно зарегистрировала товарный знак Gucci в Роспатенте. Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, заявка на регистрацию была подана 2 июня 2023 года, а официальная регистрация прошла 18 февраля 2025 года. Правообладателем зарегистрированного товарного знака является компания Guccio Gucci, базирующаяся во Флоренции, Италия. Это дает право компании производить и продавать широкий ассортимент товаров под брендом Gucci, включая одежду, аксессуары и косметические принадлежности. Товарный знак Gucci теперь охватывает множество категорий товаров и услуг по международной классификации. Это включает в себя не только одежду и аксессуары, такие как платья, сумки, обувь, но и спортивные товары, ювелирные изделия, а также кухонную утварь и косметические принадлежности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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