Gucci зарегистрировала одноименный бренд в России

Итальянская компания Guccio Gucci успешно зарегистрировала товарный знак Gucci в Роспатенте. Согласно данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, заявка на регистрацию была подана 2 июня 2023 года, а официальная регистрация прошла 18 февраля 2025 года.
Правообладателем зарегистрированного товарного знака является компания Guccio Gucci, базирующаяся во Флоренции, Италия. Это дает право компании производить и продавать широкий ассортимент товаров под брендом Gucci, включая одежду, аксессуары и косметические принадлежности.
Товарный знак Gucci теперь охватывает множество категорий товаров и услуг по международной классификации. Это включает в себя не только одежду и аксессуары, такие как платья, сумки, обувь, но и спортивные товары, ювелирные изделия, а также кухонную утварь и косметические принадлежности.
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