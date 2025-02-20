В Екатеринбурге на свободе разгуливает бандит, дерзко ограбивший банк на Эльмаше

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие у Совкомбанка. Екатеринбург
Ограбление произошло вечером 31 января Фото:

Преступник, который вечером 31 января дерзко ограбил «Совкомбанк» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, до сих пор не задержан. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Сыщики отрабатывают разные версии, но так и не вышли на след злоумышленника», — сказал собеседник агентства. В пресс-группе городского УМВД РФ от комментариев воздержались.

Как писало URA.RU, на ограбление банка у преступника ушло меньше трех минут. По данным свердловской полиции, оттуда он вынес семь миллионов рублей. С этой суммой он скрылся во дворах домов на проспекте Космонавтов.

Свидетели сообщали приметы грабителя: рост 175-180 сантиметров, одет в черную куртку с капюшоном и мехом, штаны черного цвета, на ногах темная обувь. На лице налетчика были медицинская маска и обычные очки — вероятно, для маскировки и отвода глаз. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ — «Разбой».

В прошлом году произошло похожее ограбление. Тогда неизвестный обчистил «Металлинвестбанк» на улице Малышева, 75. Оттуда он вынес около миллиона рублей. По предварительным данным, его также пока не задержали. В обоих случаях орудовали опытные серийные грабители, думает источник URA.RU в силовой среде.

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Преступник, который вечером 31 января дерзко ограбил «Совкомбанк» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, до сих пор не задержан. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Сыщики отрабатывают разные версии, но так и не вышли на след злоумышленника», — сказал собеседник агентства. В пресс-группе городского УМВД РФ от комментариев воздержались. Как писало URA.RU, на ограбление банка у преступника ушло меньше трех минут. По данным свердловской полиции, оттуда он вынес семь миллионов рублей. С этой суммой он скрылся во дворах домов на проспекте Космонавтов. Свидетели сообщали приметы грабителя: рост 175-180 сантиметров, одет в черную куртку с капюшоном и мехом, штаны черного цвета, на ногах темная обувь. На лице налетчика были медицинская маска и обычные очки — вероятно, для маскировки и отвода глаз. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ — «Разбой». В прошлом году произошло похожее ограбление. Тогда неизвестный обчистил «Металлинвестбанк» на улице Малышева, 75. Оттуда он вынес около миллиона рублей. По предварительным данным, его также пока не задержали. В обоих случаях орудовали опытные серийные грабители, думает источник URA.RU в силовой среде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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