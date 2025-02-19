В центре Екатеринбурга перекроют проспект, автобусы пустят в обход

20 февраля 2025 в 13:20 Размер текста - 17 +

Движение ограничат на час Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге утром 22 февраля ограничат движение по проспекту Ленина на время возложения венков к памятнику маршалу Георгию Жукову возле штаба Центрального военного округа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина, на участке от улицы Бажова до улицы Луначарского, будет оперативно перекрыто 22 февраля с 09:45 до 10:45», — говорится в сообщении на сайте администрации. Автобусы, которые проезжают этот участок в сторону площади 1905 года, перенаправят по следующей схеме: Восточная — Малышева — Луначарского — Ленина. Следить за порядком на церемонии и контролировать движение будут сотрудники полиции. Городские власти призвали жителей и гостей Екатеринбурга заранее планировать маршрут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 22 февраля ограничат движение по проспекту Ленина на время возложения венков к памятнику маршалу Георгию Жукову возле штаба Центрального военного округа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина, на участке от улицы Бажова до улицы Луначарского, будет оперативно перекрыто 22 февраля с 09:45 до 10:45», — говорится в сообщении на сайте администрации. Автобусы, которые проезжают этот участок в сторону площади 1905 года, перенаправят по следующей схеме: Восточная — Малышева — Луначарского — Ленина. Следить за порядком на церемонии и контролировать движение будут сотрудники полиции. Городские власти призвали жителей и гостей Екатеринбурга заранее планировать маршрут.