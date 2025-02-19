19 февраля 2025

В центре Екатеринбурга перекроют проспект, автобусы пустят в обход

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Военный парад в честь Дня Победы на площади 1905 года. Екатеринбург , автомобиль дпс, рейд, гибдд, перекрытие движения, сотрудники дпс, автоинспекция
Движение ограничат на час Фото:

В Екатеринбурге утром 22 февраля ограничат движение по проспекту Ленина на время возложения венков к памятнику маршалу Георгию Жукову возле штаба Центрального военного округа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина, на участке от улицы Бажова до улицы Луначарского, будет оперативно перекрыто 22 февраля с 09:45 до 10:45», — говорится в сообщении на сайте администрации. Автобусы, которые проезжают этот участок в сторону площади 1905 года, перенаправят по следующей схеме: Восточная — Малышева — Луначарского — Ленина.

Следить за порядком на церемонии и контролировать движение будут сотрудники полиции. Городские власти призвали жителей и гостей Екатеринбурга заранее планировать маршрут.

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В Екатеринбурге утром 22 февраля ограничат движение по проспекту Ленина на время возложения венков к памятнику маршалу Георгию Жукову возле штаба Центрального военного округа. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение транспорта по нечетной стороне проспекта Ленина, на участке от улицы Бажова до улицы Луначарского, будет оперативно перекрыто 22 февраля с 09:45 до 10:45», — говорится в сообщении на сайте администрации. Автобусы, которые проезжают этот участок в сторону площади 1905 года, перенаправят по следующей схеме: Восточная — Малышева — Луначарского — Ленина. Следить за порядком на церемонии и контролировать движение будут сотрудники полиции. Городские власти призвали жителей и гостей Екатеринбурга заранее планировать маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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