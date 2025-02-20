Полиция Челябинска проверит угрозы владельца студии в адрес фотографа

Полиция Челябинска проверит угрозы владельца фотостудии в адрес фотографа

Полиция рассмотрит конфликт в правовой плоскости Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

УМВД по Челябинску выяснит причины и обстоятельства конфликтной ситуации в фотостудии на улице Клары Цеткиной,11, владелец которой выступил в интернете с угрозами в адрес своего клиента — фотографа Марии Кокориной. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Челябинска.

«Для уточнения обстоятельств и деталей произошедшего сотрудники полиции Челябинска свяжутся с участниками инцидента. В рамках правового поля будет принято соответствующее решение», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, фотограф Мария Кокорина с командой из семи человек на несколько часов арендовали «винтажную квартиру» на улице Клары Цеткин. Но они нарушили правила студии, согласно которым на съемки нельзя приносить еду и продукты, даже в качестве реквизита. После этого владелец фотостудии Дмитрий Рыбак не только навсегда закрыл девушке доступ в свои помещения, но и выложил в соцсетях видео с угрозами.

«Мне искренне хочется, чтобы всех этих людей переехал трамвай», — сказал Рыбак, заодно пригрозив нарушительцам его правил избиение фарфоровой супницей.

Фотограф Мария Кокорина считает, что владелец бизнеса, перейдя к прямым угрозам физической расправы, явно наговорил на статью 119 УК РФ — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».