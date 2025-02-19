«Чтоб их трамвай переехал»: в Челябинске владелец фотостудии публично угрожал клиентам

В Челябинске разразился скандал после посещения фотографом Марией Кокориной арендованной на несколько часов частной фотостудии на улицы Клары Цеткиной, 11. Сотрудничество со студией завершилось публичными угрозами со стороны владельца. URA.RU попыталось разобраться в причинах конфликта.
Мария вместе с командой из семи человек забронировала локацию «винтажная квартира» на улице Клары Цеткин. По правилам фотостудии, проносить с собой еду с напитками и использовать их во время съемки не допускается. Но Мария заранее не знала об этом, а договор на продуктовый реквизит с заказчиком съемки уже был.
После выполненной работы девушки все за собой убрали и оставили студию в первоначальном виде. Однако после съемки фотографу пришло сообщение о том, что фотостудия за грубое нарушение правил вынуждена навсегда закрыть ей доступ. Но и на этом история не закончилась. Владелец фотостудии Дмитрий Рыбак прокомментировал ситуацию в своем Instagram (принадлежит американской компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), он в агрессивной форме пожелал, чтобы девушек переехал трамвай.
«Мне искренне хочется, чтобы всех этих людей переехал трамвай. И тогда мы заживем в прекрасном мире, где все будут уважать чужой труд и чужие правила. Но я, к сожалению, всеми трамваями мира не управляю», — заявил владелец, едва сдерживая свое желание убить нарушительниц фарфоровой супницей.
Мария Кокорина после увиденного пришла в шок: разве владелец студии имел право сделать этот конфликт публичным и тем более переходить к прямым угрозам физической расправы, желая смерти за нарушение правил?
Мы связались с администратором студии, которая сперва сказала, что не в курсе этой истории, а потом все же вспомнила ее, но бросила трубку. Владелец бизнеса с нами так и не связался. Но сейчас, после видео Марии, разлетевшемуся в соцсетях, пользователи массово обваливают рейтинг фотостудии негативными отзывами.
URA.RU просит ГУ МВД по Челябинской области разобраться в этой конфликтной ситуации и дать правовую оценку агрессивным высказываниям владельца студии в социальных сетях.
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