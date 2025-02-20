Свердловский боец на девять месяцев стал «призраком» из-за одной ошибки

Свердловский боец из-за бюрократической ошибки девять месяцев воевал бесплатно

20 февраля 2025 в 18:14 Размер текста - 17 +

Боец несколько месяцев добивался выплат (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации России на Украине Иван из Тавды оказался в непростой ситуации из-за бюрократической ошибки. Целых девять месяцев он воевал, не получая положенных выплат, поскольку числился пропавшим без вести. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Ко мне обратилась близкая подруга участника СВО из Тавды Ивана Е. Ему, с ее слов, длительное время не выплачивали денежное довольствие. И причина необычная. Когда Иван пытался самостоятельно разобраться, то в в/ч ему сообщили, что он… В статусе „пропавшего без вести“. При этом он активно участвовал в военной спецоперации и появлялся на глаза командиру», — написал депутат в своем telegram-канале. Боец оказался в юридическом вакууме: числился переведенным в другую часть, но физически продолжал службу в прежней. «По бумагам бойца перевели из одной в/ч в другую, а фактически оставили на прежнем месте. Поэтому воинский долг на СВО наш герой выполняет в в/ч, где по документам его уже нет. При этом отсутствует в в/ч, которая официально должна была начислять ему денежное довольствие. Солдат-призрак. Ни там, ни тут. Потерялся в водовороте войны», — пояснил Иванов. «В в/ч случаются ошибки в документах. В 99% случаях их оперативно исправляют. Но это не тот случай. Несмотря на всю очевидность и абсурдность ошибки, исправить ее удалось только спустя девять месяцев и только после моего запроса в военную прокуратуру ЦВО. Тут отдельный респект надзорному ведомству. Накануне получил письмо от заявительницы: „От всей души благодарю вас за проявленное внимание и поддержку. Спустя 9 месяцев борьбы с нас сняли статус ‚БП‘, сделали перерасчет, выплаты мы получили. Еще раз огромное Вам спасибо от всего сердца“», — отметил парламентарий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник спецоперации России на Украине Иван из Тавды оказался в непростой ситуации из-за бюрократической ошибки. Целых девять месяцев он воевал, не получая положенных выплат, поскольку числился пропавшим без вести. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Ко мне обратилась близкая подруга участника СВО из Тавды Ивана Е. Ему, с ее слов, длительное время не выплачивали денежное довольствие. И причина необычная. Когда Иван пытался самостоятельно разобраться, то в в/ч ему сообщили, что он… В статусе „пропавшего без вести“. При этом он активно участвовал в военной спецоперации и появлялся на глаза командиру», — написал депутат в своем telegram-канале. Боец оказался в юридическом вакууме: числился переведенным в другую часть, но физически продолжал службу в прежней. «По бумагам бойца перевели из одной в/ч в другую, а фактически оставили на прежнем месте. Поэтому воинский долг на СВО наш герой выполняет в в/ч, где по документам его уже нет. При этом отсутствует в в/ч, которая официально должна была начислять ему денежное довольствие. Солдат-призрак. Ни там, ни тут. Потерялся в водовороте войны», — пояснил Иванов. «В в/ч случаются ошибки в документах. В 99% случаях их оперативно исправляют. Но это не тот случай. Несмотря на всю очевидность и абсурдность ошибки, исправить ее удалось только спустя девять месяцев и только после моего запроса в военную прокуратуру ЦВО. Тут отдельный респект надзорному ведомству. Накануне получил письмо от заявительницы: „От всей души благодарю вас за проявленное внимание и поддержку. Спустя 9 месяцев борьбы с нас сняли статус ‚БП‘, сделали перерасчет, выплаты мы получили. Еще раз огромное Вам спасибо от всего сердца“», — отметил парламентарий.