В Петербурге построят завод китайских двигателей Yuchai

Строительство нового завода по производству китайских двигателей Yuchai в Санкт-Петербурге, как ожидается, начнется в 2025 году. Это стало известно из заявления РБК врио председателя городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова.
«Компания Yuchai гораздо шире, она делает все типы двигателей. Мы рассчитываем, что в 2025 году поймем, где производство будет локализовано. И после этого сможем говорить о начале строительства. Мы рассчитываем, что в этом году строительство и начнется», — поделился врио председателя городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов с РБК. Переговоры с китайской стороной ведутся уже более года, и по их итогам завод сможет приступить к выпуску судовых и энергетических двигателей.
В прошлом году вице-губернатор Кирилл Поляков также высказывался о возможности открытия завода в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Предложенная площадка «Шушары» уже привлекла внимание китайских инвесторов.
Компания Yuchai, основанная в 1951 году, на сегодняшний день является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники, двигателей и строительной техники. Торговая марка Yuchai была зарегистрирована в Петербурге в 2008 году, что подтверждает долгосрочный интерес компании к российскому рынку.
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