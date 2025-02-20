В Петербурге построят завод китайских двигателей Yuchai

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры с китайской стороной ведутся уже более года
Переговоры с китайской стороной ведутся уже более года Фото:

Строительство нового завода по производству китайских двигателей Yuchai в Санкт-Петербурге, как ожидается, начнется в 2025 году. Это стало известно из заявления РБК врио председателя городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова.

«Компания Yuchai гораздо шире, она делает все типы двигателей. Мы рассчитываем, что в 2025 году поймем, где производство будет локализовано. И после этого сможем говорить о начале строительства. Мы рассчитываем, что в этом году строительство и начнется», — поделился врио председателя городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов с РБК. Переговоры с китайской стороной ведутся уже более года, и по их итогам завод сможет приступить к выпуску судовых и энергетических двигателей.

В прошлом году вице-губернатор Кирилл Поляков также высказывался о возможности открытия завода в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Предложенная площадка «Шушары» уже привлекла внимание китайских инвесторов.

Компания Yuchai, основанная в 1951 году, на сегодняшний день является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники, двигателей и строительной техники. Торговая марка Yuchai была зарегистрирована в Петербурге в 2008 году, что подтверждает долгосрочный интерес компании к российскому рынку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строительство нового завода по производству китайских двигателей Yuchai в Санкт-Петербурге, как ожидается, начнется в 2025 году. Это стало известно из заявления РБК врио председателя городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова. «Компания Yuchai гораздо шире, она делает все типы двигателей. Мы рассчитываем, что в 2025 году поймем, где производство будет локализовано. И после этого сможем говорить о начале строительства. Мы рассчитываем, что в этом году строительство и начнется», — поделился врио председателя городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов с РБК. Переговоры с китайской стороной ведутся уже более года, и по их итогам завод сможет приступить к выпуску судовых и энергетических двигателей. В прошлом году вице-губернатор Кирилл Поляков также высказывался о возможности открытия завода в Особой экономической зоне «Санкт-Петербург». Предложенная площадка «Шушары» уже привлекла внимание китайских инвесторов. Компания Yuchai, основанная в 1951 году, на сегодняшний день является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники, двигателей и строительной техники. Торговая марка Yuchai была зарегистрирована в Петербурге в 2008 году, что подтверждает долгосрочный интерес компании к российскому рынку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...