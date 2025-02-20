Из-за санкций холдинг челябинского олигарха «Мечел» терпит убытки

Холдинг «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска по итогам 2024 года терпит убытки из-за работы в условиях санкционного давления Запада. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Прошлый год стал для всей отрасли сложным. Убыток, приходящийся на акционеров ПАО „Мечел“, по итогам двенадцати месяцев 2024 года составил 37,1 млрд рублей. Группа на фоне введенных санкций перестала контролировать и консолидировать свои зарубежные сбытовые подразделения», — говорится в заявлении пресс-службы, размещенном на сайте ПAO «Мечел».
В компании Зюзина отмечают, что на фоне введения санкций со стороны США, «Мечел» кардинально пересмотрела сбытовую политику горнодобывающего дивизиона. Потоки продукции были переориентированы на потребителей внутри страны. Несмотря на негативные факторы, предприятия нарастили объемы добычи угля.
Ранее «Мечел» договорился об отсрочке выплат основного долга на два-пять лет. Как заявил представитель компании, это позволит снизить нагрузку на денежный поток группы.
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