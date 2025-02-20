В Челябинске полиция выявила ночного стрелка

В Челябинске сотрудники полиции выявили 25-летнего мужчину, который стрелял из оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Ранее соседи уже жаловались на то, что он запускал салюты с балкона.
«Сотрудники полиции организовали и провели проверку по жалобе соседей. В результате мероприятий сотрудники отдела полиции „Советский“ выявили местного жителя, 1999 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В правоохранительных органах установили, что мужчина стрелял из сигнального устройства, находящего в свободной продаже. Его доставили в отдел полиции для опроса.
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