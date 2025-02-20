20 февраля 2025

В Челябинске полиция выявила ночного стрелка

© Служба новостей «URA.RU»
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На мужчину в полицию пожаловались соседи
На мужчину в полицию пожаловались соседи Фото:

В Челябинске сотрудники полиции выявили 25-летнего мужчину, который стрелял из оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Ранее соседи уже жаловались на то, что он запускал салюты с балкона.

«Сотрудники полиции организовали и провели проверку по жалобе соседей. В результате мероприятий сотрудники отдела полиции „Советский“ выявили местного жителя, 1999 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительных органах установили, что мужчина стрелял из сигнального устройства, находящего в свободной продаже. Его доставили в отдел полиции для опроса.

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В Челябинске сотрудники полиции выявили 25-летнего мужчину, который стрелял из оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Ранее соседи уже жаловались на то, что он запускал салюты с балкона. «Сотрудники полиции организовали и провели проверку по жалобе соседей. В результате мероприятий сотрудники отдела полиции „Советский“ выявили местного жителя, 1999 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства. В правоохранительных органах установили, что мужчина стрелял из сигнального устройства, находящего в свободной продаже. Его доставили в отдел полиции для опроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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