В Снежинске подростки помогли мошенникам похитить пять миллионов рублей

Двух несовершеннолетних жителей Снежинска Челябинской области и их 18-летнего товарища осудили за работу курьерами при обмане пожилых людей. Они приезжали за деньгами к пенсионерам и передавали суммы мошенникам, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Только за декабрь подростки перевели организаторам более пяти миллионов рублей.
«Снежинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух 17-летних и 18-летнего местных жителей. Они признаны виновными по статьям за мошенничество подстрекательство и пособничество в мошенничестве, виновным предстоит просести в воспитательной кологии и исправительной колонии общего режима от 1,8 до трех лет», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Один из молодых людей захотел легко заработать и уговорил двух товарищей помочь ему. Мошенники «обрабатывали» жителей Снежинска по телефону, сообщая традиционные легенды про родных, попавших в аварию, и требовали деньги в качестве компенсации ущерба.
За деньгами приезжали подростки, оставляя себе вознаграждение. Только за декабрь 2024 года они помогли обмануть девять пенсионеров на общую сумму более пяти миллионов рублей.
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