В промзоне Перми откроют многотопливную автозаправку

Ижевская компания построит АЗС в промзоне Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Ижевская компания планирует открытие двух и обновление одной заправки в Перми
Ижевская компания планирует открытие двух и обновление одной заправки в Перми Фото:

Власти Перми поддержали смену территориального зонирования на улице Липатова в микрорайоне Закамск. Там ООО «Фирма Продукт Синтез» планирует построить заправку.

«Участок площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, рядом с железнодорожными путями, станет зоной Ц-6. Она подразумевает обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства. Сейчас площадка входит в промзону ПК-4», — об этом пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные, озвученные на комиссии по землепользованию и застройке.

Проекту ижевского ООО «Фирма Продукт Синтез» в конце 2024 года присвоили статус приоритетного инвестпроекта. Инвестор намерен не только построить две новые заправки на улицах Ижевской и Липатова, но и реконструировать АЗС на улице Леонова.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермская прокуратура закрыла АЗС, расположенную на берегу реки. Собственник разместил заправочную станцию в водоохранной зоне.

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Власти Перми поддержали смену территориального зонирования на улице Липатова в микрорайоне Закамск. Там ООО «Фирма Продукт Синтез» планирует построить заправку. «Участок площадью свыше 5 тысяч квадратных метров, рядом с железнодорожными путями, станет зоной Ц-6. Она подразумевает обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства. Сейчас площадка входит в промзону ПК-4», — об этом пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные, озвученные на комиссии по землепользованию и застройке. Проекту ижевского ООО «Фирма Продукт Синтез» в конце 2024 года присвоили статус приоритетного инвестпроекта. Инвестор намерен не только построить две новые заправки на улицах Ижевской и Липатова, но и реконструировать АЗС на улице Леонова. Ранее URA.RU сообщало, что Пермская прокуратура закрыла АЗС, расположенную на берегу реки. Собственник разместил заправочную станцию в водоохранной зоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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