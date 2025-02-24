В Челябинске появится новая дорога. Карта

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Новую дорогу построят в Ленинском районе Челябинска
Новую дорогу построят в Ленинском районе Челябинска Фото:

В Челябинске утвердили проект строительства автомобильной дороги в Ленинском районе от улицы Горелова до Обуховской. Дорогу протяженностью 1600 метров построят недалеко от Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории. Строительство автомобильной дороги от улицы Обуховской до Горелова. Участок проектирования расположен в Ленинском районе города Челябинска и включает в себя территорию в районе ПАО „ЧКПЗ“. Планируемая к размещению автомобильная дорога является продолжением автомобильной дороги вдоль железнодорожных путей до улицы Горелова с восточной стороны», — сообщается в документации.

Как сообщается в пояснительной записке, проектируемая дорога сможет обеспечить проезд вдоль железнодорожных путей от улицы Горелова до Обуховской, связывая их и предоставляя тем самым возможность последующего строительства железнодорожных переездов для организации подъезда к проходной ПАО «ЧКПЗ». Планируется построить дорогу шириной семь метров, а ширина тротуаров достигнет 2,25 метров. Также на территории появятся автомобильные парковки. Это будет двухполосная дорога с расчетной скоростью движения 50 километров в час.

Ранее в Челябинске разработали проект строительства автодороги в зоне жилой застройки на территории Ленинского района на участке между улицами Обуховской и Горелова. Комитет дорожного хозяйства искал исполнителя контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту будущего строительства. Начальная цена контракта — девять миллионов 582 тысячи рублей. Согласно контракту, построить новую дорогу подрядчик должен будет к 20 марта 2025 года.

Длина дороги составит 1 тысячу 600 квадратных метров
Длина дороги составит 1 тысячу 600 квадратных метров
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В Челябинске утвердили проект строительства автомобильной дороги в Ленинском районе от улицы Горелова до Обуховской. Дорогу протяженностью 1600 метров построят недалеко от Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ), сообщается на сайте мэрии. «Утвердить документацию по планировке территории. Строительство автомобильной дороги от улицы Обуховской до Горелова. Участок проектирования расположен в Ленинском районе города Челябинска и включает в себя территорию в районе ПАО „ЧКПЗ“. Планируемая к размещению автомобильная дорога является продолжением автомобильной дороги вдоль железнодорожных путей до улицы Горелова с восточной стороны», — сообщается в документации. Как сообщается в пояснительной записке, проектируемая дорога сможет обеспечить проезд вдоль железнодорожных путей от улицы Горелова до Обуховской, связывая их и предоставляя тем самым возможность последующего строительства железнодорожных переездов для организации подъезда к проходной ПАО «ЧКПЗ». Планируется построить дорогу шириной семь метров, а ширина тротуаров достигнет 2,25 метров. Также на территории появятся автомобильные парковки. Это будет двухполосная дорога с расчетной скоростью движения 50 километров в час. Ранее в Челябинске разработали проект строительства автодороги в зоне жилой застройки на территории Ленинского района на участке между улицами Обуховской и Горелова. Комитет дорожного хозяйства искал исполнителя контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту будущего строительства. Начальная цена контракта — девять миллионов 582 тысячи рублей. Согласно контракту, построить новую дорогу подрядчик должен будет к 20 марта 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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