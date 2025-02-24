«Не наездишься»: в растущих микрорайонах Екатеринбурга отказываются строить больницы

В Екатеринбурге не планируют стройку поликлиники в Лечебном и Чапаевском

24 февраля 2025 в 18:36 Размер текста - 17 +

В трех микрорайонах еще два года не планируют строить поликлиники Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге стройку поликлиники в микрорайонах Чапаевский, Лечебный и Птицефабрика (Октябрьский район) не планируют еще несколько лет. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского министерства здравоохранения. При этом население увеличивается из-за возведения многоэтажек. «В соответствии с указанной программой в плановый период на 2025—2027 годы строительство объектов здравоохранения в микрорайонах Лечебный, Чапаевский, Птицефабрика Октябрьского района города Екатеринбурга не предусмотрено», — говорится в ответе минздрава. Сейчас для жителей этих микрорайонов есть две поликлиники ЦГКБ №1: на ул. Декабристов, 15 (Чапаевский и Лечебный) и Латвийская, 22 (Птицефабрика). Как рассказала агентству читательница, в микрорайоне Чапаевский сейчас поликлиник нет. «Амбулаторию давно у нас снесли. Ездили в больницу на Ленина, 52, а теперь — в новую на Декабристов. В нашем микрорайоне больниц нет. А он активно застраивается — уже появились несколько многоэтажек», — поделилась Мария (имя изменено). По ее словам, несколько лет назад в новостройке на улице Шолохова якобы планировали открыть поликлинику, но этого так и не произошло. По данным министерства, в мае 2015-го из-за плохого санитарно-технического состояния здания закрыли амбулаторию на ул. Артема, 5 (с 2016-го здание в собственности города). В том же году на ул. Сажинская, 4 (Птицефабрика) закрыли подразделение поликлиники №2. Отмечается, что в перечень перспективных объектов строительства входят поликлиники в Новокольцовском и Компрессорном. «После закрытия жители всего района стали ездить в новую больницу на Декабристов, 15. Но бабушкам надо на автобусе ехать туда. С температурой или с давлением не наездишься, конечно», — посетовала собеседница. По ее словам, раньше на ул. Артема, в частности, работали терапевты, педиатры, лаборанты, стоматологи и акушеры-гинекологи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стройку поликлиники в микрорайонах Чапаевский, Лечебный и Птицефабрика (Октябрьский район) не планируют еще несколько лет. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе свердловского министерства здравоохранения. При этом население увеличивается из-за возведения многоэтажек. «В соответствии с указанной программой в плановый период на 2025—2027 годы строительство объектов здравоохранения в микрорайонах Лечебный, Чапаевский, Птицефабрика Октябрьского района города Екатеринбурга не предусмотрено», — говорится в ответе минздрава. Сейчас для жителей этих микрорайонов есть две поликлиники ЦГКБ №1: на ул. Декабристов, 15 (Чапаевский и Лечебный) и Латвийская, 22 (Птицефабрика). Как рассказала агентству читательница, в микрорайоне Чапаевский сейчас поликлиник нет. «Амбулаторию давно у нас снесли. Ездили в больницу на Ленина, 52, а теперь — в новую на Декабристов. В нашем микрорайоне больниц нет. А он активно застраивается — уже появились несколько многоэтажек», — поделилась Мария (имя изменено). По ее словам, несколько лет назад в новостройке на улице Шолохова якобы планировали открыть поликлинику, но этого так и не произошло. По данным министерства, в мае 2015-го из-за плохого санитарно-технического состояния здания закрыли амбулаторию на ул. Артема, 5 (с 2016-го здание в собственности города). В том же году на ул. Сажинская, 4 (Птицефабрика) закрыли подразделение поликлиники №2. Отмечается, что в перечень перспективных объектов строительства входят поликлиники в Новокольцовском и Компрессорном. «После закрытия жители всего района стали ездить в новую больницу на Декабристов, 15. Но бабушкам надо на автобусе ехать туда. С температурой или с давлением не наездишься, конечно», — посетовала собеседница. По ее словам, раньше на ул. Артема, в частности, работали терапевты, педиатры, лаборанты, стоматологи и акушеры-гинекологи.