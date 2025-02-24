24 февраля 2025

Пермякам на пять месяцев запретили остановку и парковку на улице Матросова. Схема

Пермякам на пять месяцев запретили остановку и парковку на улице Матросова
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения ввели из-за строительно-монтажных работ
Ограничения ввели из-за строительно-монтажных работ Фото:

Пермякам временно запретили останавливаться и парковаться на участке улицы Матросова. Ограничение будет действовать до 1 августа, передает пресс-служба минтранспорта Прикамья.

«На период с 22:00 24 февраля 2025 по 00:00 1 августа 2025 на участке улицы Матросова от Пушкина до Луначарского вводится запрет остановки и стоянки всех транспортных средств. Остановка и стоянка будет возможна только в выделенных парковочных карманах», — написано в telegram-канале ведомства.

Меру ввели из-за работ на объекте «Строительство ул. Крисанова, 2-ой этап». Водителей попросили заранее выбирать пути объезда.

Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта тепломагистрали была сужена дорога на улице Тургенева. Ограничение, введенное 24 февраля, будет действовать пять дней.

Водителей попросили отнестись с пониманием ко временным ограничениям
Водителей попросили отнестись с пониманием ко временным ограничениям
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Пермякам временно запретили останавливаться и парковаться на участке улицы Матросова. Ограничение будет действовать до 1 августа, передает пресс-служба минтранспорта Прикамья. «На период с 22:00 24 февраля 2025 по 00:00 1 августа 2025 на участке улицы Матросова от Пушкина до Луначарского вводится запрет остановки и стоянки всех транспортных средств. Остановка и стоянка будет возможна только в выделенных парковочных карманах», — написано в telegram-канале ведомства. Меру ввели из-за работ на объекте «Строительство ул. Крисанова, 2-ой этап». Водителей попросили заранее выбирать пути объезда. Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта тепломагистрали была сужена дорога на улице Тургенева. Ограничение, введенное 24 февраля, будет действовать пять дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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