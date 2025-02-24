Пермякам на пять месяцев запретили остановку и парковку на улице Матросова

Пермякам временно запретили останавливаться и парковаться на участке улицы Матросова. Ограничение будет действовать до 1 августа, передает пресс-служба минтранспорта Прикамья.
«На период с 22:00 24 февраля 2025 по 00:00 1 августа 2025 на участке улицы Матросова от Пушкина до Луначарского вводится запрет остановки и стоянки всех транспортных средств. Остановка и стоянка будет возможна только в выделенных парковочных карманах», — написано в telegram-канале ведомства.
Меру ввели из-за работ на объекте «Строительство ул. Крисанова, 2-ой этап». Водителей попросили заранее выбирать пути объезда.
Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта тепломагистрали была сужена дорога на улице Тургенева. Ограничение, введенное 24 февраля, будет действовать пять дней.
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