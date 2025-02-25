Награду за поимку вандала, укравшего букву с фасада мэрии Екатеринбурга, увеличили в 5 раз

Депутат екатеринбургской городской думы Александр Колесников заявил, что заплатит 50 тысяч рублей за поимку вандала, который оторвал с таблички здания мэрии букву «Г» в августе 2024 года. Об этом он заявил в ходе заседания гордумы, обращаясь к выступавшему с докладом замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД города Андрею Ершову.
«На „Совете неравнодушных“ у нас мэр [Алексей] Орлов обещал премию 10 тысяч. Я сказал, что я тоже добавлю 10. Так вот, я добавлю 50, если сотрудники ваши все-таки раскроют это правонарушение. Я готов премировать из своих личных средств», — подчеркнул Колесников.
В начале августа 2024 года проходящий мимо здания администрации парень оторвал на фасаде букву и убежал, его так и не нашли. В расследование Орлов просил включиться прокурора города Светлану Кузнецову и замначальника управления МВД Владимира Зотова, чтобы «найти и наказать» негодяев.
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