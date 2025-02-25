«За закладками на такси ездят»: депутат высмеял финансовое положение жителей Екатеринбурга

Депутат гордумы Колесников высмеял финансовое положение екатеринбуржцев
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Визит Алексея Орлова во дворы Железнодорожного района. Екатеринбург , колесников александр
Высказывания Колесникова регулярно разбирают на цитаты Фото:

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высмеял финансовое положение горожан, пошутив над тем, что граждане «хорошо живут, раз ездят за закладками на такси». С таким заявлением он выступил в ходе заседания гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо, Тимофей Романович. За закладками на такси ездят. Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то» — заявил Колесников. Так он прокомментировал выступление депутата Тимофея Жукова, попросившего проконтролировать ситуацию с пассажирами такси, которые ездят за наркотиками и употребляют их прямо в машине.

Колесников известен своими публичными высказываниями, которые становятся громкими инфоповодами. Ходит слух, будто Колесников изучает поисковые запросы перед заседаниями — подбирая слова так, чтобы было интересно корреспондентам. Так, на одном из последних заседаний с подачи Колесникова Академический район стал «второй ошибкой Господа Бога». А до этого он предлагал отделить район от Екатеринбурга «как балласт».

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Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высмеял финансовое положение горожан, пошутив над тем, что граждане «хорошо живут, раз ездят за закладками на такси». С таким заявлением он выступил в ходе заседания гордумы, передает корреспондент URA.RU. «А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо, Тимофей Романович. За закладками на такси ездят. Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то» — заявил Колесников. Так он прокомментировал выступление депутата Тимофея Жукова, попросившего проконтролировать ситуацию с пассажирами такси, которые ездят за наркотиками и употребляют их прямо в машине. Колесников известен своими публичными высказываниями, которые становятся громкими инфоповодами. Ходит слух, будто Колесников изучает поисковые запросы перед заседаниями — подбирая слова так, чтобы было интересно корреспондентам. Так, на одном из последних заседаний с подачи Колесникова Академический район стал «второй ошибкой Господа Бога». А до этого он предлагал отделить район от Екатеринбурга «как балласт».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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