«За закладками на такси ездят»: депутат высмеял финансовое положение жителей Екатеринбурга

Депутат гордумы Колесников высмеял финансовое положение екатеринбуржцев

25 февраля 2025 в 14:27 Размер текста - 17 +

Высказывания Колесникова регулярно разбирают на цитаты Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высмеял финансовое положение горожан, пошутив над тем, что граждане «хорошо живут, раз ездят за закладками на такси». С таким заявлением он выступил в ходе заседания гордумы, передает корреспондент URA.RU. «А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо, Тимофей Романович. За закладками на такси ездят. Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то» — заявил Колесников. Так он прокомментировал выступление депутата Тимофея Жукова, попросившего проконтролировать ситуацию с пассажирами такси, которые ездят за наркотиками и употребляют их прямо в машине. Колесников известен своими публичными высказываниями, которые становятся громкими инфоповодами. Ходит слух, будто Колесников изучает поисковые запросы перед заседаниями — подбирая слова так, чтобы было интересно корреспондентам. Так, на одном из последних заседаний с подачи Колесникова Академический район стал «второй ошибкой Господа Бога». А до этого он предлагал отделить район от Екатеринбурга «как балласт». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высмеял финансовое положение горожан, пошутив над тем, что граждане «хорошо живут, раз ездят за закладками на такси». С таким заявлением он выступил в ходе заседания гордумы, передает корреспондент URA.RU. «А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо, Тимофей Романович. За закладками на такси ездят. Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то» — заявил Колесников. Так он прокомментировал выступление депутата Тимофея Жукова, попросившего проконтролировать ситуацию с пассажирами такси, которые ездят за наркотиками и употребляют их прямо в машине. Колесников известен своими публичными высказываниями, которые становятся громкими инфоповодами. Ходит слух, будто Колесников изучает поисковые запросы перед заседаниями — подбирая слова так, чтобы было интересно корреспондентам. Так, на одном из последних заседаний с подачи Колесникова Академический район стал «второй ошибкой Господа Бога». А до этого он предлагал отделить район от Екатеринбурга «как балласт».