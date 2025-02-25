В пермских магазинах «Светофор» обвешивали покупателей и продавали просрочку

Роспотребнадзор по Пермскому краю завершил проверку сети магазинов «Светофор». В них были обнаружены многочисленные нарушения, среди которых обсчет покупателей и продажа просроченной продукции. Об итогах проверки сказано на сайте ведомства.
«В период с 17 января по 30 января 2025 года проверено 52 магазина „Светофор“ в Пермском крае. В ходе проведения контрольных мероприятий выявлены нарушения обязательных требований, а именно: отсутствие контрольных весов для покупателей, обвес, реализация продукции с истекшим сроком годности и другие», — сказано на сайте краевого Роспотребнадзора.
Также в ведомстве отметили, что в результате было изъято 111 партий небезопасных продуктов. Их объем составил 4,2 тонны. Также Роспотребнадзор забрал 189 партий непродовольственных товаров и около 500 единиц продуктов без маркировки. Материалы об административных нарушениях передали в суд, который приостановил работу четырех магазинов. Решение по закрытию еще одного супермаркета рассмотрят в ближайшее время.
Ранее URA.RU рассказало, что перестали работать два магазина «Светофор» в Перми и один в Кунгуре. Причиной стало нарушение санитарных норм. Еще из одного супермаркета в Перми на улице Трамвайная, 33 убрали все продукты питания, оставив только продовольственные товары.
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