Раскрыты личности водителей, которые привезли студенток на пытки в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском юноши 18 и 19 лет привезли студенток на пытки на мойку

25 февраля 2025 в 18:52 Размер текста - 17 +

Парни, предположительно, привезли девушек на мойку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Водителями, которые привезли четырех девушек (двоих оставили в машинах) на пытки на автомойку в Каменске-Уральском, оказались парни 18 и 19 лет. Силовики не задержали их, сказал источник из окружения юношей. «Одного зовут Артем, второго — Иван. Последний учится в техникуме по специальности „Правоохранительная деятельность“», — сообщил инсайдер агентства. Один из юношей рассказал URA.RU, что не присутствовал на мойке во время издевательств. И не возил девушек. Связаться со вторым не удалось. Как ранее сообщало URA.RU, в начале января трое парней — 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и их друг — похитили студенток (одной меньше 18 лет) и привезли на мойку. Там их облили водой, пеной и жестоко избили. Задержали агрессоров только 21 февраля — после резонанса в СМИ и соцсетях. Днем 23 февраля подозреваемых арестовали до 4 апреля. А СК запустил проверку в отношении полиции. Все, что известно о деле, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителями, которые привезли четырех девушек (двоих оставили в машинах) на пытки на автомойку в Каменске-Уральском, оказались парни 18 и 19 лет. Силовики не задержали их, сказал источник из окружения юношей. «Одного зовут Артем, второго — Иван. Последний учится в техникуме по специальности „Правоохранительная деятельность“», — сообщил инсайдер агентства. Один из юношей рассказал URA.RU, что не присутствовал на мойке во время издевательств. И не возил девушек. Связаться со вторым не удалось. Как ранее сообщало URA.RU, в начале января трое парней — 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и их друг — похитили студенток (одной меньше 18 лет) и привезли на мойку. Там их облили водой, пеной и жестоко избили. Задержали агрессоров только 21 февраля — после резонанса в СМИ и соцсетях. Днем 23 февраля подозреваемых арестовали до 4 апреля. А СК запустил проверку в отношении полиции. Все, что известно о деле, — в сюжете агентства.