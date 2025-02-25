Раскрыты личности водителей, которые привезли студенток на пытки в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском юноши 18 и 19 лет привезли студенток на пытки на мойку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, автомобилист, такси, водитель, руль, автовладелец
Парни, предположительно, привезли девушек на мойку Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Водителями, которые привезли четырех девушек (двоих оставили в машинах) на пытки на автомойку в Каменске-Уральском, оказались парни 18 и 19 лет. Силовики не задержали их, сказал источник из окружения юношей.

«Одного зовут Артем, второго — Иван. Последний учится в техникуме по специальности „Правоохранительная деятельность“», — сообщил инсайдер агентства. Один из юношей рассказал URA.RU, что не присутствовал на мойке во время издевательств. И не возил девушек. Связаться со вторым не удалось.

Как ранее сообщало URA.RU, в начале января трое парней — 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и их друг — похитили студенток (одной меньше 18 лет) и привезли на мойку. Там их облили водой, пеной и жестоко избили. Задержали агрессоров только 21 февраля — после резонанса в СМИ и соцсетях. Днем 23 февраля подозреваемых арестовали до 4 апреля. А СК запустил проверку в отношении полиции. Все, что известно о деле, — в сюжете агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водителями, которые привезли четырех девушек (двоих оставили в машинах) на пытки на автомойку в Каменске-Уральском, оказались парни 18 и 19 лет. Силовики не задержали их, сказал источник из окружения юношей. «Одного зовут Артем, второго — Иван. Последний учится в техникуме по специальности „Правоохранительная деятельность“», — сообщил инсайдер агентства. Один из юношей рассказал URA.RU, что не присутствовал на мойке во время издевательств. И не возил девушек. Связаться со вторым не удалось. Как ранее сообщало URA.RU, в начале января трое парней — 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и их друг — похитили студенток (одной меньше 18 лет) и привезли на мойку. Там их облили водой, пеной и жестоко избили. Задержали агрессоров только 21 февраля — после резонанса в СМИ и соцсетях. Днем 23 февраля подозреваемых арестовали до 4 апреля. А СК запустил проверку в отношении полиции. Все, что известно о деле, — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...