Полиция нагрянула к екатеринбуржцу из-за фальшивых юаней

26 февраля 2025 в 15:25 Размер текста - 17 +

Мужчина привез поддельную китайскую валюту из туристической поездки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Екатеринбурга принес в банк купюры, привезенные из Китая. Они оказались поддельными. В связи с этим в квартире туриста полиция провела осмотр, объяснил URA.RU источник. «Мужчина принес в отделение Сбербанка две купюры по 50 и 100 юаней. Он рассказал, что привез их из туристической поездки из Китая еще пять лет назад. Там он их получил как сдачу в магазинах. Сейчас он вновь собрался в КНР и вспомнил, что у него остались китайские деньги», — сообщил собеседник агентства. В банке заметили, что купюры фальшивые, и вызвали охрану, а потом и полицию. В доме туриста, который работает замдиректора одной из фирм, провели осмотр, ничего запрещенного там не нашли. Мужчину проверят на полиграфе. Пока ведется проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга принес в банк купюры, привезенные из Китая. Они оказались поддельными. В связи с этим в квартире туриста полиция провела осмотр, объяснил URA.RU источник. «Мужчина принес в отделение Сбербанка две купюры по 50 и 100 юаней. Он рассказал, что привез их из туристической поездки из Китая еще пять лет назад. Там он их получил как сдачу в магазинах. Сейчас он вновь собрался в КНР и вспомнил, что у него остались китайские деньги», — сообщил собеседник агентства. В банке заметили, что купюры фальшивые, и вызвали охрану, а потом и полицию. В доме туриста, который работает замдиректора одной из фирм, провели осмотр, ничего запрещенного там не нашли. Мужчину проверят на полиграфе. Пока ведется проверка.