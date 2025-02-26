Полиция нагрянула к екатеринбуржцу из-за фальшивых юаней

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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
Мужчина привез поддельную китайскую валюту из туристической поездки Фото:

Житель Екатеринбурга принес в банк купюры, привезенные из Китая. Они оказались поддельными. В связи с этим в квартире туриста полиция провела осмотр, объяснил URA.RU источник.

«Мужчина принес в отделение Сбербанка две купюры по 50 и 100 юаней. Он рассказал, что привез их из туристической поездки из Китая еще пять лет назад. Там он их получил как сдачу в магазинах. Сейчас он вновь собрался в КНР и вспомнил, что у него остались китайские деньги», — сообщил собеседник агентства.

В банке заметили, что купюры фальшивые, и вызвали охрану, а потом и полицию. В доме туриста, который работает замдиректора одной из фирм, провели осмотр, ничего запрещенного там не нашли. Мужчину проверят на полиграфе. Пока ведется проверка.

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Житель Екатеринбурга принес в банк купюры, привезенные из Китая. Они оказались поддельными. В связи с этим в квартире туриста полиция провела осмотр, объяснил URA.RU источник. «Мужчина принес в отделение Сбербанка две купюры по 50 и 100 юаней. Он рассказал, что привез их из туристической поездки из Китая еще пять лет назад. Там он их получил как сдачу в магазинах. Сейчас он вновь собрался в КНР и вспомнил, что у него остались китайские деньги», — сообщил собеседник агентства. В банке заметили, что купюры фальшивые, и вызвали охрану, а потом и полицию. В доме туриста, который работает замдиректора одной из фирм, провели осмотр, ничего запрещенного там не нашли. Мужчину проверят на полиграфе. Пока ведется проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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