Экс-замглавы челябинской полиции Федерягин опровергает сделку со следствием

Бывший замруководителя челябинской полиции Сергей Федерягин, обвиняемый следствием в покровительстве представителей цыганской этнической группы в Коркино, опровергает свою вину и сделку со следствием. Об этом в жесткой форме заявил его адвокат Сергей Колосовский. По его словам, в деле его подзащитного имеются фальсификации доказательств.
«Сегодня СК провел обыск в одной крупной челябинской компании, занимающейся поставками продовольствия. В соответствии с постановлением о проведении обыска, следствие проверяет информацию о передаче взятки Федерягину. А во время обыска один из оперативников как бы проговорился, что Федерягин уже признался и даже заключил досудбеное соглашение. Слава Богу, все кругом разумные люди и не повелись на эту провокацию, поскольку мой подзащитный ни в чем не признавался, не писал никаких явок с повинной и не заключал никаких досудебных соглашений», — написал Колосовский на своей странице в соцсети в «ВКонтакте».
По словам адвоката, сегодня в шесть утра следствие пришло с обысками к соседу Федерягина по даче. А в постановлении о производства обыска написано, что некие таинственные незнакомцы слышали, что «сосед соседу взятку передал».
«Это, конечно бред. Как и крышевание Федерягиным аптеки в Коркино, где продавались глазные капли, которые никак не контролируются криминальной полицией. Поскольку дело про глазные капли разваливается, в СК допросили первых попавшихся людей, прикрыли их фамилии, и теперь на основании этих липовых анонимных допросов пойдут ко всем соседям и знакомым Федерягина проводить обыски. А во время обысков оперативник будет театральным шепотом рассказывать, что Федерягин уже во всем признался и заключил досудбеное соглашение», — заявил Колосовский.
В ответ на обвинения адвоката Федерягина в адрес СУ СК России по Челябинской области, URA.RU направило официальный запрос в адрес ведомства. Ответ ожидается.
Ранее Центральный райсуд Челябинска 13 февраля еще на три месяца продлил срок в СИЗО Федерягину. Находящийся на пенсии экс-силовик был задержан в середине декабря 2024 года сотрудниками регионального управления ФСБ, которые обвинили его в коррупционной деятельности. Следствие считает, что он принимал откаты от владельца одной из аптек в Коркино, в обмен на что закрывал глаза на продажи рецептурных препаратов, часто приобретаемых наркоманами, а также способствовал успешному прохождению проверок.
Сторона защиты уверена, что их клиент стал жертвой подставы, организованной бывшим коллегой Федерягина по имени Яковлев. По их версии, Яковлев предпринял эти действия, чтобы защитить своего сына, который также работает в полиции, от уголовного преследования. Адвокаты, ссылаясь на протокол допроса владельца аптеки Бекетова, пришли к выводу, что Федерягин не мог быть вовлечён в коррупционную схему.
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