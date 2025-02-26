26 февраля 2025

Свердловского бойца СВО экстренно выдернули с передовой из-за страшной трагедии. Фото

Свердловчанина вернули с фронта, чтобы сообщить о смерти брата-срочника в Курске
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Прощание со срочником Даниилом Селяевым. Верхняя Салда
Никита приехал с фронта, чтобы проститься с братом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойца спецоперации России на Украине из Верхней Салды (Свердловская область) Никиту С. вернули с фронта в связи со смертью младшего брата-срочника. Солдат погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей.

«Никита узнал о смерти младшего брата Даниила во время выполнения боевого задания. Известие стало для него страшным ударом, учитывая их близкую связь. Получив разрешение от командования, он отправился в отпуск, чтобы похоронить брата. Никита тяжело переживает потерю, не в силах до конца осознать случившееся. Все разделяют нашу скорбь», — поделился отец погибшего солдата.

Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местному населению. 20 ноября 2024 года он погиб в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил. Ему было 18 лет. Он награжден орденом Мужества посмертно. Похоронили бойца днем 25 февраля. О том, как город прощался с солдатом, — в материале агентства.

Прощание со срочником Даниилом Селяевым. Верхняя Салда
Похороны солдата-срочника Даниила прошли в Верхней Салде 25 февраля
Фото:

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Бойца спецоперации России на Украине из Верхней Салды (Свердловская область) Никиту С. вернули с фронта в связи со смертью младшего брата-срочника. Солдат погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей. «Никита узнал о смерти младшего брата Даниила во время выполнения боевого задания. Известие стало для него страшным ударом, учитывая их близкую связь. Получив разрешение от командования, он отправился в отпуск, чтобы похоронить брата. Никита тяжело переживает потерю, не в силах до конца осознать случившееся. Все разделяют нашу скорбь», — поделился отец погибшего солдата. Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местному населению. 20 ноября 2024 года он погиб в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил. Ему было 18 лет. Он награжден орденом Мужества посмертно. Похоронили бойца днем 25 февраля. О том, как город прощался с солдатом, — в материале агентства.
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