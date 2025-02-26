Бойца спецоперации России на Украине из Верхней Салды (Свердловская область) Никиту С. вернули с фронта в связи со смертью младшего брата-срочника. Солдат погиб в результате обстрела ВСУ населенного пункта Марьино (Курская область) дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом журналисту URA.RU сообщил отец погибшего юноши Алексей.
«Никита узнал о смерти младшего брата Даниила во время выполнения боевого задания. Известие стало для него страшным ударом, учитывая их близкую связь. Получив разрешение от командования, он отправился в отпуск, чтобы похоронить брата. Никита тяжело переживает потерю, не в силах до конца осознать случившееся. Все разделяют нашу скорбь», — поделился отец погибшего солдата.
Даниил, проходивший срочную службу в Бурятии, был направлен в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местному населению. 20 ноября 2024 года он погиб в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил. Ему было 18 лет. Он награжден орденом Мужества посмертно. Похоронили бойца днем 25 февраля. О том, как город прощался с солдатом, — в материале агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!