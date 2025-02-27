На северо-западе Челябинска построят новый спортклуб с магазином. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Планируется поставить здание общей площадью 1500 квадратных метров
Планируется поставить здание общей площадью 1500 квадратных метров Фото:

В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Татьяна Уколова планирует построить спортивный клуб с магазином обшей площадью до 1500 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Подготовить документацию по планировке территории в границах улиц Бейвеля, Краснопольского проспекта, улиц Александра Шмакова, Мусы Джалиля в Курчатовском районе города Челябинска. Планируемый к размещению объект капитального строительства — помещение спортивного клуба со специализированным магазином по продаже товаров эпизодического спроса, бытового обслуживания спортивного клуба», — сообщается в документации.

Инициатором подготовки документации по планировке территории выступает сама Уколова. Работы выполняются за счет собственных средств предпринимателя. Согласно проекту, площадь участка под застройку одноэтажного здания достигнет 905-1700 квадратных метров, общая площадь объекта — от 770 до 1500 квадратных метров.

В городе спортивный клуб с магазином планируется возвести на Северо-западе Челябинска
В городе спортивный клуб с магазином планируется возвести на Северо-западе Челябинска
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Татьяна Уколова планирует построить спортивный клуб с магазином обшей площадью до 1500 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Подготовить документацию по планировке территории в границах улиц Бейвеля, Краснопольского проспекта, улиц Александра Шмакова, Мусы Джалиля в Курчатовском районе города Челябинска. Планируемый к размещению объект капитального строительства — помещение спортивного клуба со специализированным магазином по продаже товаров эпизодического спроса, бытового обслуживания спортивного клуба», — сообщается в документации. Инициатором подготовки документации по планировке территории выступает сама Уколова. Работы выполняются за счет собственных средств предпринимателя. Согласно проекту, площадь участка под застройку одноэтажного здания достигнет 905-1700 квадратных метров, общая площадь объекта — от 770 до 1500 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...