В Курчатовском районе Челябинска предприниматель Татьяна Уколова планирует построить спортивный клуб с магазином обшей площадью до 1500 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Подготовить документацию по планировке территории в границах улиц Бейвеля, Краснопольского проспекта, улиц Александра Шмакова, Мусы Джалиля в Курчатовском районе города Челябинска. Планируемый к размещению объект капитального строительства — помещение спортивного клуба со специализированным магазином по продаже товаров эпизодического спроса, бытового обслуживания спортивного клуба», — сообщается в документации.
Инициатором подготовки документации по планировке территории выступает сама Уколова. Работы выполняются за счет собственных средств предпринимателя. Согласно проекту, площадь участка под застройку одноэтажного здания достигнет 905-1700 квадратных метров, общая площадь объекта — от 770 до 1500 квадратных метров.
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