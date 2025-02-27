В Челябинске 27 февраля открылся штаб благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций», возглавляемый депутатом гордумы, участником СВО Артемом Барбашиным. В рамках мероприятия чествовали волонтеров и активистов, помогающих бойцам и их родственникам. Как передает корреспондент URA.RU, фонд планирует обучать управлению беспилотниками и оказывать юридическую поддержку, рассказал Барбашин.
«Открытие штаба позволит нам значительно расширить спектр помощи. Теперь мы сможем не только обеспечивать необходимым на передовой, но и дадим возможность освоить современные технологии, в том числе управление БПЛА. Также будем предоставлять юридическую поддержку. В фонде можно будет получить психологическую помощь, а для детей бойцов в дальнейшем организуем курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ», — заявил Барбашин.
Депутат считает, что в условиях, когда «почти весь мир объединился против нашей страны», крайне важно сплотиться и дать достойный отпор. Именно поэтому фонд назвали «Объединение.РФ», заключил Барбашин.
После торжественного открытия Артем Барбашин, Яна Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, и зампредседателя гордумы Иван Горнов наградили тех, кто оказывает самую значительную помощь участникам СВО и их семьям. За поддержку детей наградили председателя федерации спортивной гимнастики Ивана Новикова, за гумпомощь — волонтера Геннадия Бакунина, за психологическую помощь — психолога единого центра поддержки и реабилитации. Координатор Кыштымского отделения фонда «Защитники Отечества» Наталья Родионова была номинирована за работу с семьями погибших, а за вклад в реабилитацию отметили директора спортшколы паралимпийского резерва Вадима Алешкина.
На мероприятии ветеран СВО Алексей Рожков поделился своим мнением о важности подобных фондов. Сам же Рожков «за лентой» получил тяжелое ранение и до сих пор проходит реабилитацию.
«Только консолидация общества в одно целое поможет нам со всем справиться. Важна и помощь с врачами, и психологическая поддержка. Стоит отметить, что боевой товарищ поймет лучше. Участники СВО лучше понимают друг друга, ведь все проходят через одно и то же. Поэтому подобные организации просто необходимы», — отметил Рожков, подчеркнув, что фонды, созданные участниками СВО, имеют особое значение.
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