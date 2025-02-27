Власти Березников установили новую выплату для участников спецоперации

В Березниковском округе Пермского края граждане, подписавшие контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации, смогут получить единовременную выплату на покупку жилья. Это следует из проекта постановления думы Березниковского округа, которое имеется в распоряжении URA.RU.
«Установить единовременную выплату 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей [...] на приобретение на первичном рынке жилья на „пилотной территории“ — муниципальный округ город Березники Пермского края — жилого помещения», — сказано в проекте документа, который предстоит рассмотреть депутатам думы округа. Выплату предлагается предоставлять тем, кто подпишет контракт «в период с 1 февраля по 30 апреля 2025 года сроком на один год и более».
В ноябре 2024 года березниковские власти направили 1,5 млн рублей на нужды спецоперации. Денежные средства пошли на приобретение техники, продовольствия, снаряжения и медикаментов. Еще 180 тысяч рублей муниципалитет решил выделить на компенсацию затрат на аренду жилья семьям мобилизованных.
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