На нацпроекты Челябинской области направят 40 миллиардов рублей

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Объем инвестиций на 2025 год уже запланирован
Объем инвестиций на 2025 год уже запланирован Фото:

Челябинская область включилась в 12 нацпроектов, объем инвестиций на 2025 год превысит 40 миллиардов рублей. Об этом 28 февраля заявил губернатор региона Алексей Текслер в рамках объединенного заседания правления Союза промышленников и предпринимателей.

«Челябинская область включилась в реализацию 12 нацпроектов. Объем их бюджетного финансирования только в этом году превысит 40 миллиардов рублей», — сообщает telegram-канал «ПУЛ74» со ссылкой на слова губернатора.

Глава региона выделил следующие приоритетные задачи: рост производительности труда с развитием роботизации и цифровизации, развитие кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», в котором наш регион является лучшим, а также улучшение показателей диспансеризации жителей, которая является одной из ключевых составляющих нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Особо глава региона отметил результаты работы по улучшению экологии. Так, за пять лет совокупный объем выбросов предприятий региона снижен более чем на 34%, рекультивированы и ликвидированы свалки в пяти городах области, а также до 70% выросла доля твердых бытовых отходов, которые отправляются на переработку.

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Челябинская область включилась в 12 нацпроектов, объем инвестиций на 2025 год превысит 40 миллиардов рублей. Об этом 28 февраля заявил губернатор региона Алексей Текслер в рамках объединенного заседания правления Союза промышленников и предпринимателей. «Челябинская область включилась в реализацию 12 нацпроектов. Объем их бюджетного финансирования только в этом году превысит 40 миллиардов рублей», — сообщает telegram-канал «ПУЛ74» со ссылкой на слова губернатора. Глава региона выделил следующие приоритетные задачи: рост производительности труда с развитием роботизации и цифровизации, развитие кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», в котором наш регион является лучшим, а также улучшение показателей диспансеризации жителей, которая является одной из ключевых составляющих нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Особо глава региона отметил результаты работы по улучшению экологии. Так, за пять лет совокупный объем выбросов предприятий региона снижен более чем на 34%, рекультивированы и ликвидированы свалки в пяти городах области, а также до 70% выросла доля твердых бытовых отходов, которые отправляются на переработку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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