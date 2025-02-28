На нацпроекты Челябинской области направят 40 миллиардов рублей

Челябинская область включилась в 12 нацпроектов, объем инвестиций на 2025 год превысит 40 миллиардов рублей. Об этом 28 февраля заявил губернатор региона Алексей Текслер в рамках объединенного заседания правления Союза промышленников и предпринимателей.
«Челябинская область включилась в реализацию 12 нацпроектов. Объем их бюджетного финансирования только в этом году превысит 40 миллиардов рублей», — сообщает telegram-канал «ПУЛ74» со ссылкой на слова губернатора.
Глава региона выделил следующие приоритетные задачи: рост производительности труда с развитием роботизации и цифровизации, развитие кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», в котором наш регион является лучшим, а также улучшение показателей диспансеризации жителей, которая является одной из ключевых составляющих нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Особо глава региона отметил результаты работы по улучшению экологии. Так, за пять лет совокупный объем выбросов предприятий региона снижен более чем на 34%, рекультивированы и ликвидированы свалки в пяти городах области, а также до 70% выросла доля твердых бытовых отходов, которые отправляются на переработку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!