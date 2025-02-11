В челябинском селе продают ресторан за 20 млн рублей. Скрин

12 февраля 2025 в 02:40 Размер текста - 17 +

Ресторан имеет дизайнерский ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Миасском Красноармейского района на продажу выставили ресторан. Заведение собственник позиционирует как готовый бизнес с расписанными на полгода вперед заказами на банкеты. За помещение и земельные участки продавец просит 20 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Рecторан, где заказы на банкеты раcписаны на шесть меcяцев вперед. Подходит для проведения свадеб, банкетов, корпоративов, организации встреч и многого другого. Помещение ресторана 361,2 кв.метра, два зала, на 120 и 18 посадочных мест», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что в собственность оформлены два земельных участка. Есть парковка, место для летней террасы, гараж, домик сторожей и гостевой дом, своя котельная, скважина и канализация. Дополнительно владелец готов обсудить продажу оборудования, мебели и техники. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 25,5 млн рублей предлагают приобрести стриптиз-клуб. Заведение позиционируется как готовый легальный бизнес с 15-летней репутацией. Ресторан в Красноармейском районе построен в 2017 году Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/miasskoe/gotoviy_biznes/deystvuyuschiy_biznes_restoran_prinosyaschiy_dohod_4655400006 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Миасском Красноармейского района на продажу выставили ресторан. Заведение собственник позиционирует как готовый бизнес с расписанными на полгода вперед заказами на банкеты. За помещение и земельные участки продавец просит 20 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Рecторан, где заказы на банкеты раcписаны на шесть меcяцев вперед. Подходит для проведения свадеб, банкетов, корпоративов, организации встреч и многого другого. Помещение ресторана 361,2 кв.метра, два зала, на 120 и 18 посадочных мест», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что в собственность оформлены два земельных участка. Есть парковка, место для летней террасы, гараж, домик сторожей и гостевой дом, своя котельная, скважина и канализация. Дополнительно владелец готов обсудить продажу оборудования, мебели и техники. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 25,5 млн рублей предлагают приобрести стриптиз-клуб. Заведение позиционируется как готовый легальный бизнес с 15-летней репутацией.