В селе Миасском Красноармейского района на продажу выставили ресторан. Заведение собственник позиционирует как готовый бизнес с расписанными на полгода вперед заказами на банкеты. За помещение и земельные участки продавец просит 20 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Рecторан, где заказы на банкеты раcписаны на шесть меcяцев вперед. Подходит для проведения свадеб, банкетов, корпоративов, организации встреч и многого другого. Помещение ресторана 361,2 кв.метра, два зала, на 120 и 18 посадочных мест», — говорится на сайте «Авито».
Также автор объявления уточнил, что в собственность оформлены два земельных участка. Есть парковка, место для летней террасы, гараж, домик сторожей и гостевой дом, своя котельная, скважина и канализация. Дополнительно владелец готов обсудить продажу оборудования, мебели и техники.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 25,5 млн рублей предлагают приобрести стриптиз-клуб. Заведение позиционируется как готовый легальный бизнес с 15-летней репутацией.
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