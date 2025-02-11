11 февраля 2025

В челябинском селе продают ресторан за 20 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторанная премия RestoNews awards. Челябинск, напитки, праздник, коктейль, выпивка, алкоголь, развлечение, бокал, бар, отдых, ресторан
Ресторан имеет дизайнерский ремонт Фото:

В селе Миасском Красноармейского района на продажу выставили ресторан. Заведение собственник позиционирует как готовый бизнес с расписанными на полгода вперед заказами на банкеты. За помещение и земельные участки продавец просит 20 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Рecторан, где заказы на банкеты раcписаны на шесть меcяцев вперед. Подходит для проведения свадеб, банкетов, корпоративов, организации встреч и многого другого. Помещение ресторана 361,2 кв.метра, два зала, на 120 и 18 посадочных мест», — говорится на сайте «Авито».

Также автор объявления уточнил, что в собственность оформлены два земельных участка. Есть парковка, место для летней террасы, гараж, домик сторожей и гостевой дом, своя котельная, скважина и канализация. Дополнительно владелец готов обсудить продажу оборудования, мебели и техники.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 25,5 млн рублей предлагают приобрести стриптиз-клуб. Заведение позиционируется как готовый легальный бизнес с 15-летней репутацией.

Ресторан в Красноармейском районе построен в 2017 году
Ресторан в Красноармейском районе построен в 2017 году

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Миасском Красноармейского района на продажу выставили ресторан. Заведение собственник позиционирует как готовый бизнес с расписанными на полгода вперед заказами на банкеты. За помещение и земельные участки продавец просит 20 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Рecторан, где заказы на банкеты раcписаны на шесть меcяцев вперед. Подходит для проведения свадеб, банкетов, корпоративов, организации встреч и многого другого. Помещение ресторана 361,2 кв.метра, два зала, на 120 и 18 посадочных мест», — говорится на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что в собственность оформлены два земельных участка. Есть парковка, место для летней террасы, гараж, домик сторожей и гостевой дом, своя котельная, скважина и канализация. Дополнительно владелец готов обсудить продажу оборудования, мебели и техники. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске за 25,5 млн рублей предлагают приобрести стриптиз-клуб. Заведение позиционируется как готовый легальный бизнес с 15-летней репутацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...