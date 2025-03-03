Взрыв завода на Украине попал на видео

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Взрыв связан с нарушением технологического процесса
Взрыв связан с нарушением технологического процесса Фото:

На металлургическом заводе в городе Каменское (ранее известном как Днепродзержинск) в Днепропетровской области Украины произошел взрыв, в результате которого возникли значительные разрушения. Момент взрыва и последствия происшествия были зафиксированы на видео, опубликованном в telegram-канале издания «Политика страны».

«Это связано не с прилетом, а с „нарушением технологического процесса“», — передает издание. Завод, ныне известный как «Каметсталь», до 2016 года носил название «Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского». Официальные комментарии от представителей завода пока не поступали. Также неизвестно, есть ли жертвы. 

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На металлургическом заводе в городе Каменское (ранее известном как Днепродзержинск) в Днепропетровской области Украины произошел взрыв, в результате которого возникли значительные разрушения. Момент взрыва и последствия происшествия были зафиксированы на видео, опубликованном в telegram-канале издания «Политика страны». «Это связано не с прилетом, а с „нарушением технологического процесса“», — передает издание. Завод, ныне известный как «Каметсталь», до 2016 года носил название «Днепровский металлургический комбинат имени Ф. Э. Дзержинского». Официальные комментарии от представителей завода пока не поступали. Также неизвестно, есть ли жертвы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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