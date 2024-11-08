У жителей ХМАО стали популярны новогодние туры в Стамбул из-за удобной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристы из ХМАО стали чаще отдыхать в Стамбуле на Новый год
Туристы из ХМАО стали чаще отдыхать в Стамбуле на Новый год Фото:

Туристы из Ханты-Мансийского автономного округа стали чаще летать отдыхать в Стамбул на новогодние праздники. По словам турагентов, столица Турции набирает популярность у югорчан, в том числе, из-за удобной дороги.

«Туристы рассматривают Стамбул ради экскурсионных программ, чтобы погулять. Туда каждый день летают через Москву несколько рейсов. Еще туда отравляются через Екатеринбург», — пояснила журналисту URA.RU турагент Марианна Кульченко.

Зимой туристы среди прочего едут в столицу Турции, чтобы посмотреть достопримечательности. В это время года это проще сделать, поскольку из-за прохладной погоды в городе меньше людей. Вместе с этим здесь также создают новогоднюю атмосферу, а отдельных приезжих интересует гастротуризм.

Ранее URA.RU рассказывало, что самым популярным курортом у жителей ХМАО летом стала Турция. По словам турагента Елены Соловьевой, тогда направление оказалось в шесть раз популярнее, чем другие страны.

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Туристы из Ханты-Мансийского автономного округа стали чаще летать отдыхать в Стамбул на новогодние праздники. По словам турагентов, столица Турции набирает популярность у югорчан, в том числе, из-за удобной дороги. «Туристы рассматривают Стамбул ради экскурсионных программ, чтобы погулять. Туда каждый день летают через Москву несколько рейсов. Еще туда отравляются через Екатеринбург», — пояснила журналисту URA.RU турагент Марианна Кульченко. Зимой туристы среди прочего едут в столицу Турции, чтобы посмотреть достопримечательности. В это время года это проще сделать, поскольку из-за прохладной погоды в городе меньше людей. Вместе с этим здесь также создают новогоднюю атмосферу, а отдельных приезжих интересует гастротуризм. Ранее URA.RU рассказывало, что самым популярным курортом у жителей ХМАО летом стала Турция. По словам турагента Елены Соловьевой, тогда направление оказалось в шесть раз популярнее, чем другие страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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