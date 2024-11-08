У жителей ХМАО стали популярны новогодние туры в Стамбул из-за удобной дороги

Туристы из Ханты-Мансийского автономного округа стали чаще летать отдыхать в Стамбул на новогодние праздники. По словам турагентов, столица Турции набирает популярность у югорчан, в том числе, из-за удобной дороги.
«Туристы рассматривают Стамбул ради экскурсионных программ, чтобы погулять. Туда каждый день летают через Москву несколько рейсов. Еще туда отравляются через Екатеринбург», — пояснила журналисту URA.RU турагент Марианна Кульченко.
Зимой туристы среди прочего едут в столицу Турции, чтобы посмотреть достопримечательности. В это время года это проще сделать, поскольку из-за прохладной погоды в городе меньше людей. Вместе с этим здесь также создают новогоднюю атмосферу, а отдельных приезжих интересует гастротуризм.
Ранее URA.RU рассказывало, что самым популярным курортом у жителей ХМАО летом стала Турция. По словам турагента Елены Соловьевой, тогда направление оказалось в шесть раз популярнее, чем другие страны.
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