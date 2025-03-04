Жене челябинского бойца СВО обманом оформили микрозайм в сетевом магазине

Жена бойца СВО из Челябинска подала заявления в правоохранительные и надзорные органы на сотрудников одного из филиалов сети «М.Видео» после оформления на нее микрозайма для приобретения страховки жизни и здоровья. Как URA.RU сообщила Александра, она взяла в кредит бытовую технику на 50 тысяч рублей, отказавшись от услуг страхования. Однако теперь женщина должна выплатить сумму, превышающую стоимость покупки более чем вдвое.
«Кредит был оформлен на робот-пылесос и умную колонку общей суммой в 49 998 рублей. При подписании договора я уточнила, что против оформления страхования и прочих допуслуг. Когда наступила дата первого платежа, я с ужасом увидела сумму почти в десять тысяч рублей. Теперь я должна отдавать ее ежемесячно на протяжении года», — поделилась с URA.RU Александра.
Договор о кредитовании челябинка не смогла прочитать в полном объеме. Как она объяснила в заявлении (имеется в распоряжении URA.RU), предоставив несколько листов с мелким шрифтом консультант заверил, что документ «типовой». Позже выяснилось, что женщине выдали микрозайм, включив туда страховую сумму. По графику платежей за вещи стоимостью почти на 50 тысяч рублей она выплатит 117 384 рубля.
«В момент покупки выдать документ на руки мне отказались, объяснив, что можно просто „платить оговоренную сумму ежемесячно“. Согласие на страхование и заключение договора я не давала и письменно. По факту сделка была совершена под влиянием обмана», — уточнила URA.RU Александра.
Как она уточнила URA.RU, сумма платежей по кредиту за страховку является критичной для ее семьи. Александра успевает работать и самостоятельно воспитывать дочь, пока муж находится на фронте. Она обратилась с заявлением в ГУ МВД, прокуратуру, УФАС и Роспотребнадзор по региону, а также Центробанк.
Женщина просит признать сделку недействительной, разобраться в законности действий компаний и их позиции по отношению к семье военного ветерана. URA.RU обратилось за комментарием в областной главк МВД, региональный Роспотребнадзор и челябинское УФАС.
«Заявление поступило и передано в УМВД Челябинска. По результатам рассмотрения будут приняты обоснованные законные решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД.
В антимонопольной службе агентству сообщили, что вопрос не входит в компетенцию управления и передан в Роспотребнадзор по региону. Также агентство направило запрос в пресс-службу «М.Видео». Ответы будут опубликованы после получения.
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