Александр Беглов: шествие «Бессмертного полка» вернется на Невский проспект

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах вернуть традиционное шествие «Бессмертного полка» в очный формат на Невском проспекте в год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом глава города заявил на заседании Совета при полномочном представителе Президента России в Северо-Западном федеральном округе.
«Начиная с 2022 года акция проходила в онлайн-формате. Надеемся в год 80-летия Великой Победы вернуться к прохождению Бессмертного полка по Невскому проспекту»,—?сказал Александр Беглов. Его слова опубликованы на сайте Смольного.
В своем выступлении Александр Беглов отметил, что Петербург уже приступил к реализации утвержденного в ноябре 2024 года регионального плана из 329 мероприятий, приуроченных к знаковой дате. Отдельные программы готовятся и районными администрациями города. Ключевым событием празднования 80-летия Победы станет возвращение шествия «Бессмертного полка» на Невский проспект.
Сегодня в Петербурге проживают почти 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых участники войны и инвалиды, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. В честь юбилея Победы город предусмотрел повышенные выплаты ветеранам. По 15 тысяч рублей получат участники войны и бывшие малолетние узники фашизма, по 10 тысяч — вдовы погибших и умерших ветеранов, а также граждане, родившиеся в годы войны. Всего на эти цели из городского бюджета выделено более 2,3 миллиардов рублей.
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